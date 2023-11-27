【業績｜彈珠機】DYNAM中期多賺57.8%　派息2.5日圓

日本彈珠機營運商DYNAM JAPAN （06889） 公布中期業績。DYNAM JAPAN半年公司擁有人應佔期內純利為18.7億元（日圓，下同）（9800萬港元），按年升57.8%，每股盈利2.6元，派中期息每股2.5元。

期內，收益643.8億元，按年升14.6%。其中，日式彈珠機業務收益增12.8%至621.9億元。總投注為2788.2億元，升13.4%。

DYNAM JAPAN表示，考慮到引入「smartslot」遊戲機後的日式角子機使用情況，集團於本財政年度初開始於多間遊戲館大規模增加日式角子機數量，帶動收益大幅增長。儘管承擔較高電力成本、日式彈珠機及日式角子機產生的折舊開支及與遊戲館翻新有關的營運開支，集團仍錄得溢利增長。

另外，五間遊戲館以吸收型公司分割的方式通過業務繼承重新加入集團。未來將透過多種方式增加遊戲館數量，以提升盈利能力。

截至9月30日，集團經營434間遊戲館。

【業績｜彈珠機】DYNAM上年度少賺64%、派息因匯率下跌 料日本開賭影響業績有限

責任編輯︰梁浩碩