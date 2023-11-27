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【FII峰會】FII研究所：早於去年已希望在港舉行會議 港交所歐冠昇：峰會將連接香港與沙特
股市 16:55 2023/11/27
香港近一年多積極開拓中東機遇，總部在沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所（FII Institiute）12月7日至8日將在港交所 （00388） 的香港金融大會堂舉行FII PRIORITY香港峰會，是首次在沙特以外的亞洲地區舉行。FII Institiute行政總裁指Richard Attias稱，香港和沙特阿拉伯都是不同文化、市場人士的「超級聯繫人」，早於2022年FII會議時已向港交所主席史美倫、行政總裁歐冠昇和財政司司長陳茂波發出邀請，希望在香港舉行亞洲峰會。
Attias又讚許香港有不同優勢，包括是亞洲的樞紐和門戶，有簡單和低稅制，也有健全法制和法治。他坦言，在中美關係惡化下，香港角色受一定挑戰，樂見近期APEC會議後，雙方關係有所改善，強調「和平是走向繁榮的必經之路」。
他續指，2024年FII將會在各大洲舉行，期望可以發揮各地的作用。
港交所行政總裁歐冠昇就指，香港是連接東西方的超級聯繫人，而最新峰會是希望延續近一年沙特和香港建立的關係。
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編輯：葉志偉
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