【電視廣播511】TVB縮台「5變4」、J2財經資訊合併成TVB+　電視電商業務裁員300人、佔僱員約8%

▲ 【電視廣播511】TVB擬合併J2及財經台 免費頻道「5變4」將削逾200人 電商業務重組裁100人

TVB電視廣播 （00511） 周末傳出部署裁員，今日收市後正式公布重組電視和電子商貿業務，合計削減逾300人，相當於6月底僱員總數3599名的8%。在電視廣播業務上，TVB擬合併J2（82台）和財經體育資訊台（85台）為新頻道「TVB＋」，連同削減內容成本，料涉裁員逾200人；在電商業務上，集團擬合併「士多」和「鄰住買」，士多將併入鄰住買，100名士多員工被裁走。

兩項業務重整之下，TVB料可削減逾1.5億元成本。

TVB：2023年可實現削2.6億成本 明年再削1億元內容成本

電視廣播業務上，TVB表示，J2和財經體育資訊財台合併成「TVB+」頻道後，將免費電視內容與旗下數字平台（myTV SUPER和社交媒體帳號）互動內容相結合。財經節目將重新分配到翡翠台和TVB+。

TVB預計，將按計劃年底前實現年度成本節省2.6億元，預計經重組製作資源後，2024年再省1億港元內容成本，需要因而削減逾200名人員。

TVB補充，重組計劃需要取得通訊事務管理局的批准，已於今日向通訊局提交申請，預計2024年第一季度獲知申請結果。

通訊局表示，任何本地免費電視節目服務牌照持牌機構修改電視頻道播放內容而致其偏離原先通訊局批准的建議，必須經通訊局審批，並在取得通訊局批准後方可生效，最新已收到無綫上述的申請，會按既定程序處理。

TVB電視頻道（目前） 頻道編號 黃金時段收視 翡翠台 81 17.5 J2台 82 1.7 無綫新聞台 83 1.9 明珠台 84 0.4 無綫財經體育資訊台 85 1.1

重組後，公司將在香港經營4條地面免費電視頻道：

電視頻道 （重組後） 內容類別 翡翠台 綜合娛樂和資訊，主要以粵語播放 TVB+ 綜合娛樂和資訊，並與公司的數字平台進行互動連接 無綫新聞台 新聞和資訊 明珠台 綜合娛樂和資訊，主要以英語播放

合併「士多」和「鄰住買」 士多12.19停運

電子商貿業務方面，TVB將合併「士多」和「鄰住買」，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分，預計於今年12月底前完成。「士多」的網站和手機應用程式將於今年12月19日停止營運， 而約100名現時的「士多」員工也將離開集團。

集團預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5000萬至6000萬元 。

TVB於2021年8月底收購，換言之，集團收購該業務僅兩年多時間即大手改組。

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編輯：胡學能