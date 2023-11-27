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【澳元定存】澳元定存最高18.8厘再破頂 花旗料下周澳洲暫停加息

Hot Talk 16:51 2023/11/27

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花旗料澳洲的加息周期未完

追息族注意！雖然澳洲是鮮有的主流貨幣仍加息，美資大行花旗料澳洲的加息周期至明年2月；但素來以「息」誘存戶的兩間中小行，近期已掉頭鬥減澳元定期存款息，包括上周三(11月22日)招商永隆狠削3個月年息0.4厘，新息率至3.1厘；又降低1年期0.3厘至3.5厘，跟半年期看齊。同樣，創興新近調低半年及1年0.1厘至2.8厘，與兩個月及3個月的年息相同。

幸而慣常臨近年底「瘋狂搶錢猛加息」的富邦，甫踏入11月勁加7天年息4.52厘，新息率至18.8厘，抛離滙豐(HSBC)的17厘，重奪一哥地位；富邦又大幅調升1個月3.42厘至8.8厘，亦險勝滙豐的8.5厘而晉級榜首。

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花旗料下周二澳洲暫停加息 明年2月再出手

下周二(12月5日)澳洲儲備銀行議息，花旗的專家料屆時凍息。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預料明年2月才會加息，之後便完結加息周期。澳元3個月內預測為0.65，未來半年到1年為0.63。

花旗：商品貨幣以澳元為首選  短期料挑戰0.65

澳紐加幣中，廖嘉豪重申以3大主因最看好澳元，分別為：

(1)內地經濟復甦，又增加專項債券發行，向基建項目提供資金，或有利對澳洲的出口商品需求；

(2)中國黃金周對澳洲旅遊業的提振，可能支持澳洲的消費市道；

(3)澳洲央行明年2月或仍會加息，但其他主流國家的央行則可能已經結束加息周期。
 
惟不少滙市達人視澳洲央行的息率去向為「最難估」，不時令市場大跌眼鏡。

礙於通脹高企，11月7日澳儲行重啓加息0.25厘，至4.35厘的12年新高；但當天澳元不升反跌，全日挫0.82%，逼近0.64低位，皆因新任行長當時未暗示再加息。

澳洲曾連續4個月凍息 11月重啓加息

澳儲行本來連續4個月凍息(7月4月、8月1日、9月5日及10月4日)，11月再恢復加。正因通脹反覆，令澳洲的息率時加時減，曾於4月煞停加息，卻在其後兩個月接連出手(5月2日及6月6日重新加息0.25厘)。

專家建議避險族宜先開立7天短存，以便觀望澳儲行議息後的前瞻指引。

滙豐膺第2大短息王 1周享17厘

盡管中資行最近鬥降澳元中長期定存息，尚幸龍頭大行維持超高息，滙豐於10月24日勁升7天年息4厘，新息率至17厘；又大幅上調1個月年息5厘至8.5厘，兩存期皆為第2大短息王。

專家認為，市料全球央行明年中開始減息，個別港銀亦拒以較高資金成本鎖定中長息，以免有礙息差，遂變招鬥削中長息。相反，富邦蝕息搶存，故雄霸短中長期高息榜。

澳元7天短存高息選擇多：富邦18.8厘、滙豐17厘、建行亞洲16.8厘、恒生13.9厘、集友13.88厘、渣打香港13.8厘、中銀香港13厘、南商12厘、星展10.5厘

其他中長期高息榜：

1個月：富邦8.8厘
3個月：富邦4.3厘
半年：富邦4.2厘
1年：富邦4.3厘

澳儲行放鷹 華僑銀行警告澳元暫呈超買

短期操作上，華僑銀行香港經濟師姜靜認為，上周澳元反彈逾1%，技術上RSI 及隨機指數處於超買區域，慎防短綫調整風險，暫留意0.65到0.66的區間；未來兩周兌港元料在5.0623至5.1401上落。

姜靜補充，上周澳儲行公布11月會議紀錄顯示偏鷹立場，市料加息周期將延至明年的概率增至70%，一度刺激澳元彈上0.657到0.658水平。澳儲行官員認爲，目前的利率仍低於其他央行；企業成本增加可能會轉嫁給客戶，令通脹上升；更有官員放風，基於對通脹預測假設，或會再加息一兩次。

姜靜認為，澳洲的頑固通脹、以及强韌的就業市場，市場估計澳洲仍有加息的可能；加上憧憬內地經濟有改善，令澳元中期有支撑。惟須注意當地11月PMI全綫回落，進一步陷入收縮區域。

順帶一提，本周三(29日)新西蘭議息，東亞銀行高級投資策略師黃燕娥對媒體說，紐央行相信將按兵不動，加息周期已結束。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君
 

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