  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽之都】樂齡科技博覽引3.7萬人同比增五成

商業 17:28 2023/11/27

分享：

分享：

由香港政府和香港社會服務聯會（社聯）合辦，並由香港科技園公司協辦的第七屆樂齡科技博覽暨高峰會 (GIES)博覽圓滿結束，為期四天的博覽合共吸引37,000人次入場，親身體驗樂齡科技，較去年新冠疫情時期的上一屆博覽增加超過五成。

【香港出口】10月對外商品出口和進口貨值齊升　分別上升1.4%和2.6%

今屆博覽有超過200個參展單位，展出近800款來自本港和世界各地的樂齡科技產品及應用方案。設有四大特色主題館，包括︰「智慧健康老齡化」、「遠程復康訓練平台」、「樂齡科技平台——應用評估體驗館」及「照護食展覽館」，以至多個特色展區，全面展示樂齡科技如何融入生活每個環節，促進長者、殘疾人士及照顧者的健康與福祉。

社聯行政總裁蔡海偉表示，今年是復常後首個博覽，參展單位及產品數目為歷年之冠，到來參觀的除了長者和照顧者外，還有許多年輕人和不同專業的人士，包括社福界、醫護界和創科界，大家都在探索和發展更貼合巿民所需的樂齡科技服務和產品。社聯亦繼續發展多個重點項目，包括樂齡科技應用評估基地、租賃服務、遠程復康訓練平台，以至照護食，將樂齡科技落地應用，致力改善巿民的生活質素。

【展覽之都】承亞運佳績餘熱　戶外運動博覽銷情佳

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】土炮雪糕品牌推地道口味 計劃明年進軍海外
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港餐飲】黃大仙牛奶冰室復業　看好香港飲食業發展
2023/11/25
【香港餐飲】黃大仙牛奶冰室復業　看好香港飲食業發展
【培養人才】屈臣氏夥恒大　提供獎學金及實習機會
2023/11/24
【培養人才】屈臣氏夥恒大　提供獎學金及實習機會
【樂齡科技​​​​​​​】居家安老增需求　樂齡科技展參展數破紀錄
2023/11/24
【樂齡科技​​​​​​​】居家安老增需求　樂齡科技展參展數破紀錄
【多元出路】僱主最重視實戰+專業知識　高級文憑畢業起薪點　與大學生相若
2023/11/23
【多元出路】僱主最重視實戰+專業知識　高級文憑畢業起薪點　與大學生相若

你可能感興趣

【香港餐飲】黃大仙牛奶冰室復業　看好香港飲食業發展
16:34 2023/11/25
【香港餐飲】黃大仙牛奶冰室復業　看好香港飲食業發展
【培養人才】屈臣氏夥恒大　提供獎學金及實習機會
18:30 2023/11/24
【培養人才】屈臣氏夥恒大　提供獎學金及實習機會
【樂齡科技​​​​​​​】居家安老增需求　樂齡科技展參展數破紀錄
13:34 2023/11/24
【樂齡科技​​​​​​​】居家安老增需求　樂齡科技展參展數破紀錄
人工智能 可持續發展 科技產品 疫情 復康 殘疾 香港科技園公司 展覽 香港 創新科技及應用

上一篇文章

【展覽之都】運動及健康博覽引1.2萬人　大玩忍者障礙挑戰賽

下一篇文章

【香港出口】10月對外商品出口和進口貨值齊升　分別上升1.4%和2.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款