【展覽之都】樂齡科技博覽引3.7萬人同比增五成

由香港政府和香港社會服務聯會（社聯）合辦，並由香港科技園公司協辦的第七屆樂齡科技博覽暨高峰會 (GIES)博覽圓滿結束，為期四天的博覽合共吸引37,000人次入場，親身體驗樂齡科技，較去年新冠疫情時期的上一屆博覽增加超過五成。

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今屆博覽有超過200個參展單位，展出近800款來自本港和世界各地的樂齡科技產品及應用方案。設有四大特色主題館，包括︰「智慧健康老齡化」、「遠程復康訓練平台」、「樂齡科技平台——應用評估體驗館」及「照護食展覽館」，以至多個特色展區，全面展示樂齡科技如何融入生活每個環節，促進長者、殘疾人士及照顧者的健康與福祉。

社聯行政總裁蔡海偉表示，今年是復常後首個博覽，參展單位及產品數目為歷年之冠，到來參觀的除了長者和照顧者外，還有許多年輕人和不同專業的人士，包括社福界、醫護界和創科界，大家都在探索和發展更貼合巿民所需的樂齡科技服務和產品。社聯亦繼續發展多個重點項目，包括樂齡科技應用評估基地、租賃服務、遠程復康訓練平台，以至照護食，將樂齡科技落地應用，致力改善巿民的生活質素。

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責任編輯：李智賢

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