▲ 【香港財經論壇2023】馬時亨：富衛都想上市 但個市太殘、唔想賤賣

香港新股市場持續吹淡風，富衛集團主席馬時亨出席《香港財經論壇2023》時承認，香港今年來只有61家新股上市，集資額按年減少19%，連本身想上市的富衛集團，都未能成功，除因香港上市很麻煩，也基於「個市太殘，唔想賤賣」，冀港交所 （00388） 可以簡化上市程序。

馬時亨指，香港的國際金融中心地位建基於人才及制度兩大因素，過去數十年，香港在金融、會計、法律、仲裁方面有大量人才，《施政報告》也有吸引人才措施，但制度則需要經常優化，當中包括簡化上市手續，提高公司上市的意慾。

他透露，曾與港交所行政總裁交流，對方也希望簡化上市文件及手續，「若制度可以拆牆鬆綁，對整個市場均有利」。

「香港人好叻，好懂得因應環境而改變。」他認為，雖然新股市場未如理想，但無論是債券、銀行、保險或財富管理今年來都做得不錯。

馬時亨又稱，要鞏固香港的國際金融中心地位，需要居安思危，而且一定要進步，如拓展綠色金融，而財富管理業務擁有極大潛力，因既可發展大灣區市場，也能瞄準中盟及中東機遇。

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編輯：陳韻妍