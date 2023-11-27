▲ 【北交所】北京交易所據報阻上市公司大股東賣持股

路透引述消息指，北京證券交易所已實施新政策，阻止在其交易所上市的公司的大股東出售股票，因為擔心該類出售可能會澆熄渴望已久的反彈。

兩年前推出的北交所旨在幫助創新型小公司獲得資金，但投資者此前對此興趣不大。不過，由於當局最近採取的措施，該市場的基準50指數本月飆升46%。這些措施包括降低投資者投資股票帳戶所需的資金數額、改善交易機制以及鼓勵共同基金參與市場。

據交易所規定，「大股東」是指持股5%或以上的股東，在出售股票前必須向相關證券交易所進行公開申報。有消息人士向路透指，北交所一直拒絕這些申報，目前不清楚這項新政策將持續多久。北京交易所和中國證監會沒立刻回覆置評請求。

北京證交所目前有232家上市公司，總市值達3660億元人民幣（500億美元）。相比之下，上海證券交易所有2256家上市公司，總市值達47萬億元人民幣，而深圳證券交易所擁有近3000家上市公司，總市值31.9萬億元人民幣。

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編輯：胡學能