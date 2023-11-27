日本10月企業服務通脹續升 升幅較上月高

受就業市場緊張導致勞動力成本上升的影響，日本10月份企業對企業服務通脹加速。

日本央行（BOJ）周一公布，10月份企業服務價格指數按年上漲2.3%，高於9月份修正後的2%。

價格上漲的主要原因是資訊和通訊、機械維修和工人派遣等行業的勞動力成本上升。此外，入境旅遊人數激增導致酒店費用上漲49.9%。

這些價格壓力表明，日本經濟在實現持續通脹和穩健工資增長方面取得了進展，從而增加了結束超寬鬆貨幣政策的可能性。

日本央行（BOJ）一直在密切關注服務價格的發展，因為它們反映了企業面臨的工資壓力。該央行行長植田和男曾表示，由成本推動因素驅動的通脹必須轉變為更多由需求驅動的價格上漲，並得到工資上漲的支持，這樣央行才會考慮將貨幣政策正常化。

隨着通脹率持續高於日本央行2%的目標，企業面臨提高工資以吸引和留住人才的壓力。預計這種壓力將持續到明年的工資談判中，這表明導致今年加薪的勞動力和成本壓力將持續存在。路透社10月份的一項民意調查顯示，近三分之二的經濟學家預測日本央行將在明年結束負利率政策。

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