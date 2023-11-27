  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港出口】10月對外商品出口和進口貨值齊升　分別上升1.4%和2.6%

商業 16:32 2023/11/27

分享：

分享：

政府統計處今（27）日發表的對外商品貿易統計數字顯示，10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升1.4%和2.6%。

繼9月份錄得5.3%的按年跌幅後，10月份商品整體出口貨值為3,799億元，按年上升1.4%。同時；繼9月份錄得0.4%的按年跌幅後，10月份商品進口貨值為4,056億元，按年上升2.6%。10月份錄得有形貿易逆差258億元，相等於商品進口貨值的6.3%。

輸往印度按年升幅最大
按國家或地區的按年數據分析，今年10月份輸往亞洲的整體出口貨值上升5.2%。尤其是印度（升28.6%）、越南（升15.2%）、泰國（升13.6%）和中國內地（內地）（升5.6%）。然而，輸往新加坡（跌26.8%）、菲律賓（跌18.6%）和台灣（跌6.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

不過，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌37.1%）和英國（跌2.0%）。另一方面，輸往美國（升0.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升27.7%）、新加坡（升11.8%）、台灣（升10.7%）、馬來西亞（升2.7%）和內地（升2.5%）。另一方面，來自菲律賓（跌36.5%）和韓國（跌16.6%）的進口貨值則錄得跌幅。

非鐵金屬出口升逾倍
若按主要貨品類別的按年數據分析，10月份部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「非鐵金屬」（增46億元，升139.8%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增45億元，升11.5%）。另一方面，「電動機械、儀器和用具及零件」（減59億元，跌3.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增80億元，升4.7%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增61億元，升11.5%）。另一方面，「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減56億元，跌16.1%）的進口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，儘管10月商品出口貨值按年轉為輕微上升，整體出口表現大致依然疲弱。展望未來，地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，相信短期內將繼續令香港的出口表現受壓。
本報記者：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】土炮雪糕品牌推地道口味 計劃明年進軍海外
開啟hket App，閱讀全文
印度 經濟數據表現 貿易戰 出口貨值 香港 貿易

上一篇文章

【展覽之都】樂齡科技博覽引3.7萬人同比增五成

下一篇文章

【展覽之都】承亞運佳績餘熱　戶外運動博覽銷情佳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款