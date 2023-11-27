【香港出口】10月對外商品出口和進口貨值齊升　分別上升1.4%和2.6%

政府統計處今（27）日發表的對外商品貿易統計數字顯示，10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升1.4%和2.6%。



繼9月份錄得5.3%的按年跌幅後，10月份商品整體出口貨值為3,799億元，按年上升1.4%。同時；繼9月份錄得0.4%的按年跌幅後，10月份商品進口貨值為4,056億元，按年上升2.6%。10月份錄得有形貿易逆差258億元，相等於商品進口貨值的6.3%。

輸往印度按年升幅最大

按國家或地區的按年數據分析，今年10月份輸往亞洲的整體出口貨值上升5.2%。尤其是印度（升28.6%）、越南（升15.2%）、泰國（升13.6%）和中國內地（內地）（升5.6%）。然而，輸往新加坡（跌26.8%）、菲律賓（跌18.6%）和台灣（跌6.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。



不過，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌37.1%）和英國（跌2.0%）。另一方面，輸往美國（升0.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。



同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升27.7%）、新加坡（升11.8%）、台灣（升10.7%）、馬來西亞（升2.7%）和內地（升2.5%）。另一方面，來自菲律賓（跌36.5%）和韓國（跌16.6%）的進口貨值則錄得跌幅。



非鐵金屬出口升逾倍

若按主要貨品類別的按年數據分析，10月份部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「非鐵金屬」（增46億元，升139.8%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增45億元，升11.5%）。另一方面，「電動機械、儀器和用具及零件」（減59億元，跌3.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。



同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增80億元，升4.7%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增61億元，升11.5%）。另一方面，「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減56億元，跌16.1%）的進口貨值則錄得跌幅。



政府發言人表示，儘管10月商品出口貨值按年轉為輕微上升，整體出口表現大致依然疲弱。展望未來，地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，相信短期內將繼續令香港的出口表現受壓。

本報記者：梁巧恩

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