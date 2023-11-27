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峻瀅山景兩房戶600萬沽　4年帳蝕100萬

股樓投資 16:42 2023/11/27

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樓價持續調整，二手市場屢錄蝕讓成交。中原地產朱偉源說，將軍澳峻瀅1期6座中層B室，實用面積499平方呎，兩房間隔，座向正東方，可享開揚翠綠山景，最初開價610萬元，終以600萬元易手，實用呎價12,024元。 

代理透露，買家對單位景觀感滿意，議價後認為價錢合理，即決定拍板入市自用。

據了解，原業主於2019年以700萬元購入上址，持貨4年，現賬面蝕100萬元離場，單位期內貶值14%。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 峻瀅 將軍澳 中原地產
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