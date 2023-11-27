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【ESG】4隻ESG基金闖關 涵蓋可持續未來信貸新花款

Hot Talk 16:24 2023/11/27

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近期再有4隻ESG新基金成功闖關

沉寂逾月的ESG（環境、社會及管治）基金再度活躍，最近有4隻綠色零售新產品獲證監會亮起綠燈，包括︰景順永續性策略配置基金、富達可持續發展未來通訊基金、百達中國環保機遇基金、以及百達全球可持續信貸基金。

凱基證券亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本報查詢指，由於上述4隻新基金的資訊暫不太多；但投資者要留意部分基金集中於個別地區、又或專注個別領域的類似行業概念產品，未能分散風險，故此捧場客投入的注碼不宜太大。

專家提醒息口仍高企礙投資 分散風險為上策

莫偉民認為，據初步的評估，「景順永續性策略配置基金」及「百達全球可持續信貸基金」的投資較為分散，雖然憧憬全球的息口快見頂，股市的壓力略有緩和；但高息的影響仍不容忽視，波動市下，分散投資是要訣。至於景順以上的配置基金、以及百達以上的信貸基金，相信設有派息，值得投資者放在觀察名單之中。

揀ESG首選全球投資績優基金

此外，計及市面逾百隻ESG基金，莫偉民推介兩大類別︰主軸揀涵蓋全球投資的基金、以及少量加注仍牛氣冲天的日股產品。

莫偉民剖析，近日美國長年期債息回落，緩和股市壓力，疊加美股第三季業績對辦，也預期末季盈利維持增長；但高利率的影響或逐漸浮現，故此融入ESG元素，同時也較分散的環球大型股票基金，例如是「安聯全球永續發展基金」或「富達可持續發展環球股息優勢基金」等，是核心配置之選，也較單一行業股票基金穩健。

凱基名家料日股牛市未見盡頭 籲分注追買日本可持續基金

莫偉民補充，日本料維持寬鬆貨幣政策，短期大幅轉向機會不高，ESG名單中的日本基金，比方︰「景順日本股票探索價值社會責任基金」或「安本日本可持續股票基金」，可考慮作為衛星配置。

順帶一提，隨着富達有未來通訊產品獲新放行，令零售ESG基金增至14隻，涉獵範疇甚廣，由可持續消費品牌、人口趨勢、健康護理、水資源及環保處理、今年跑贏的日本及美國股票、歐元區股票、歐洲股票、新興市場股票、以至亞洲股票等多元化綠色產品等。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

 


 

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