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英央行行長稱將通脹降至2%任務艱巨 減息為時尚早

環球政經 16:05 2023/11/27

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英倫銀行行長Andrew Bailey表示，實現央行2%的通脹目標將面臨挑戰，因為近期通脹率下降的主要原因是能源成本較上年有所下降。

Bailey指出，央行目前的貨幣政策是限制性的，限制了經濟增長，但強調，現在考慮減息還為時過早，當務之急是使通脹率回到目標水平，「剩下的工作必須由政策和貨幣政策來完成。」

貝利承認利率上升對家庭的影響，尤其是在抵押貸款和租金方面。

英國央行在為應對飆升的通脹率而連續加息後，最近連續第二次決定維持利率不變。央行的最新預測顯示，到2025年底，通脹率將僅達到2%。

金融市場目前的定價是英格蘭銀行將於明年9月減息。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 林斯凱

經濟 英倫銀行 通脹
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