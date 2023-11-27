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珀麗灣海景三房585萬沽　7年來新低價

股樓投資 15:53 2023/11/27

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珀麗灣新錄一宗低價成交，海景三房造價跌穿600萬元，是7年來首見，而單位放盤8個月累減145萬元，減幅約兩成。中原地產溫明峯說，屋苑18座中層D室，實用面積611平方呎，三房一廁間隔，享機場海景，今年3月開價730萬元，期內連番降價，最新叫價620萬元，日前獲買家出票洽購，終再減35萬元，以585萬元沽出，造價跌穿600萬元，創屋苑海景三房單位7年新低，實用呎價9,574元。 

溫明峯表示，買家為外區上車客，見上址有海景，而且能夠以兩房價錢，買到三房單位，認為屬「筍價」，故迅速拍板買入自用。資料顯示，原業主於2002年8月以244萬元一手買入單位，持貨21年，現帳面獲利341萬元，升值1.4倍。 

談到近期市況，溫明峯說，珀麗灣本月錄得約13宗成交，平均呎價約10,455元，而近日入市氣氛回升，成交增加，但樓價始終未見起色，一直向下尋底。 

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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