【日本性罪行】日本推「合意性交」平台服務　防違反性犯罪行新規

▲ 通常的情況下，進行性行為時難有第三人在場，作為雙方都是自願性交的人證；因此若其中一方不認為是合意性交，就可能帶來違法風險。（法新社）

日本政府7月時修正性犯罪刑法，將「強制性交罪」更名為「非自願性交罪」。為應對新法規帶來的潛在違法風險，有日本科企推出「合意性交」平台服務，讓當時人在網上簽署自願性交證明，作為日後自證。

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通常的情況下，進行性行為時難有第三人在場，作為雙方都是自願性交的人證；因此若其中一方不認為是合意性交，就可能帶來違法風險。日本科企為此推出名為「キロク」（Kiroku）的「合意性交」平台服務，讓雙方能夠在進行性行為前，按下平台上的「我願意」選項作為自證。

早於8月時，Kiroku本是計畫以App形式推出，但由於外界擔心個人資料外洩問題，於是延後推出時間至今，並最終改以網站形式登場。

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據悉，用戶只需使用電郵信箱即可登入，無需另外下載程式。另外，考慮到輸入錯誤或用戶遭強迫的情況，用戶在按下「同意」的2天內，也能進行取消。

責任編輯：陳卓賢

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