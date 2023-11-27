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南韓人口老化加劇 年輕人數量未來30年料減半

環球社會熱點 16:00 2023/11/27

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南韓統計局周一（27日）發布數據，指人口老化趨勢加劇及出生率創新低，預計南韓年輕人的數量會於未來30年減少一半。

南韓明年起 上調外國旅客購物退稅額1倍 【下一頁】

統計局分析指，2020年的19歲至34歲年輕人數量為1,021萬人，佔全國整體人口比例約20.4%。但該局估計年輕人數量到2050年將降至521萬，佔整體人口比例僅11%。

當地年輕人於過去幾十年來持續下降，由1990年佔總人口約31.9%的1,385萬人，於2000年跌至1,288萬，在2010年和2020年則分別跌至1,097萬及1,021萬。

與此同時，該年齡層的未婚人口比例則上升。南韓於2020年的未婚年輕人數達784萬人，佔該年齡層整體人口比例約81.5%，遠高於2000年時的54.5%及2010年時的68.9%。

【以巴戰爭】哈馬斯尋求延長停火 換以方釋放更多囚犯 【下一頁】

從事經濟活動的年輕女性數量急增，比例由2000年的42.3%升至2020年的61.1%。

南韓今年的總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）更降至0.7左右，創下歷史新低。

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責任編輯：鄭錦玲

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