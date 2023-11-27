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港元一個月拆息創16年高　經絡按揭：香港銀行仍有加息壓力

股樓投資 15:32 2023/11/27

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臨近年結，本港銀行為年結預留資金，使港元同業拆息（HIBOR）抽升。據香港銀行公會今日（11月27日）公布，與樓按相關的一個月HIBOR報 5.53411厘，為2007年10月18日後最高。   

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，臨近年尾，銀行資金需求緊張，使HIBOR急升至5厘以上水平，而金管局上周三（22日）透過貼現窗口操作向市場投放9.04億元流動性，相信HIBOR將繼續反覆上升，並可能挑戰2007年10月12日的5.7厘。 

曹德明表示，即使多間銀行於9月上調H按封頂息率，使目前普遍新造按息升至4.125厘，但一個月HIBOR持續高企，以今日公布數字為例，已比新造Ｈ按封頂息率高出1.405厘，又認為如果HIBOR持續高位橫行，相信香港銀行仍有加息壓力，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除再多一次上調最優惠利率（P）。 

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

港元同業拆息 經絡按揭 拆息 加息 H按
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