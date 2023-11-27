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樂齡科技博覽暨高峰會再設日本展館　冀擴大日本企業在大灣區的網絡

都會情報 16:00 2023/11/27

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全港最大型的樂齡科技公眾教育活動「第七屆樂齡科技博覽暨高峰會」於11月23日至26日一連四日在香港會議展覽中心舉行，當中第二次設置的「日本館」，以「從日本科技探索醫療保健的未來」為主題，參展的包括香港日本人商工會議所轄下會員9間機構，展出多款樂齡科技，包括穿戴式裝置、健康管理應用程式、社交機械人、移動支援機器人、護理產品和吞嚥困難輔助食品及淋浴支援機器等。

在保健及藥物委員會副會長兼委員會主席鷲北的協調下，日本駐香港總領事館就日本厚生勞動省推動的「地區綜合護理系統」設置展板，而Fine、FUJIFILM、三井物産、NEC、OMRON、Saraya、信興科技、Sojitz、CogSmart等日本企業亦有參展。鷲北表示，日本展館去年首次參展，受到業界及媒體等廣泛迴響，今年再次參展，期望繼續向消費者推介醫療與保健相關產品、技術及服務。鷲北稱，期待在大灣區開創更多樂齡產品及服務的商機，進一步擴大日本企業在大灣區的網絡。

日本國駐香港總領事館首席領事 西海茂洋（左八）及行政會議成員林正財議員（左九）參觀日本館

BrainUp應用程式及早預防認知障礙症

首次參展的CogSmart在博覽中展出應用程式BrainUp，主要是透過穿戴式裝置，作認知障礙症的預防管理。BrainUp會紀錄使用者的活動量及飲食等資訊，提供健康管理建議，及可以在個人化日常運動方面，提供大腦健康分析及生活習慣方面的建議。

兩年半前開始將軟餐引入香港的三井物產，在博覽中展出多款冷凍及常溫軟餐料理，適合不同程度吞嚥困難人士，包括今年引入的中式軟餐，菜式有芝麻風味雞、蔬菜回鍋肉及奶香雞肉等，配以軟餐粥，只需加熱即可食用。

BrainUp應用程式有助及早預防認知障礙症

至於OMRON展出的歐姆龍手臂式心電血壓計，除了量度血壓，用家亦可以測量心電，偵測是否有心房顫動，預防中風及心肌梗塞，只需約30秒就可以一次完成血壓及心電測量，應用程式可顯示完整心電圖，供醫生參考。

樂齡科技博覽暨高峰會由香港政府和香港社會服務聯會聯合主辦，香港科技園公司協辦，今年雲集超過200個參展單位，展出世界各地的樂齡科技創新產品及應用方案近800款，屬歷屆最多。

歐姆龍手臂式心電血壓計有助預防中風及心肌梗塞

 

(特約)

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