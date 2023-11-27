嘉里物流與醫思健康訂協議 提供綜合醫療物流管理服務

嘉里物流（00636）與醫思健康（02138）訂立策略合作協議，提供全方位綜合醫療物流管理服務。根據該策略合作，嘉里物流將設立一個集中管理醫思健康庫存的中央貨倉，並持續提供量身訂制供應鏈解決方案，當中涵蓋資訊科技系統整合、點對點配送及各式各樣的增值服務，以支援醫思健康業務的長遠增長。此外，嘉里物流將為醫思健康管理環球採購，包括處理購置醫藥產品流程及供應醫療儀器。至3時15分，嘉里物流報7.11元跌1.1%，醫思健康報2.21元跌0.8%。

翠華上半年度少賺83% 預告重塑品牌回歸中環 詳情請看【下一頁】

嘉里物流表示，就醫思健康的物流及採購需要，支援及集中管理其綜合醫療物流服務。此策略合作不但能精簡醫思健康的供應鏈，並為其提供一個端對端增值物流解決方案，以優化其效率和送藥到家的服務，突顯集團在醫藥物流方面的服務能力和專長。

醫思健康表示，配合嘉里物流在供應鏈管理的專業知識，集團將逐步集中旗下服務網絡的採購及庫存管理流程。是次合作旨在確保客戶能獲得高質素的體驗，保持營運安全合規，同時節省成本並提升營運效率。

【業績速報】華住第三季虧轉盈賺13億人幣 全球擁9157家在營酒店 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機