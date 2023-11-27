南韓明年起 上調外國旅客購物退稅額1倍

南韓政府周一（27日）宣布為刺激旅遊業，明年起將外國旅客購物的退稅額上調一倍。南韓的目標是於明年底前，吸引2,000萬外國旅客到訪該國。

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現時每名外國旅客在南韓的單次購物退稅上限為50萬南韓圜（約2,980港元），購物總額退稅上限為250萬南韓圜（約1.49萬港元）。

不過南韓經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬宣布，由明年1月1日起，單次購物和購物總額退稅上限均會上調一倍，分別為100萬南韓圜（約5,900港元）及500萬南韓圜（約2.98萬港元）。

秋慶鎬表示，這項新措施是為吸引外國遊客在當地購物並促進旅遊業。

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南韓過去幾年受新冠疫情影響，外國旅客數量大幅下降，去年僅接待約320萬人次，較2019年的1,750萬人次大幅下跌。

但當地旅遊業逐漸復甦，今年上半年有443萬人次到訪南韓，較去年同期增加超過5倍。

文化體育觀光部長柳仁村本月表示，南韓力爭在明年底前吸引2,000萬外國遊客，政府將努力為他們創造各種內容和節目。

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責任編輯：鄭錦玲