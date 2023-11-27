【AI監管】美英等18國家簽署協議　推動企業開發「設計安全」AI系統

▲ 協議涉及如何防止AI技術被黑客利用的問題，包括建議只有經過適當的安全測試後，才能發布AI模型等。（法新社）

人工智能（AI）發展愈快，所帶來的潛在危機亦愈大。為確保AI免遭惡意利用，美國、英國等18個國家日前簽署協議，推動企業開發「設計安全」的AI系統，確保客戶和大眾的安全。

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據《路透社》報道，美國、英國、德國、意大利、澳洲、波蘭、以色列和新加坡等18個國家一致認為，設計和使用AI的企業在開發和部署AI時，都需確保客戶和廣大公眾的安全，防止其被濫用。

該協議涉及如何防止AI技術被黑客利用的問題，包括建議只有經過適當的安全測試後，才能發布AI模型等。

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然而，協議並不具有約束力，主要是一般性建議，例如監控AI系統是否被濫用、保護數據不被篡改、審查軟件供應商，以及建議要經過適當的安全測試後，才能發布AI模型等。此外，它亦未提及AI的適當用途或如何收集AI模型所需的數據等問題。

責任編輯：陳卓賢

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