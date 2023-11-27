▲ 【物流股】嘉里物流與醫思健康訂立策略合作協議 設立中央貨倉兼訂制供應鏈解決方案

嘉里物流 （00636） 與醫療服務供應商醫思健康 （02138） 訂立策略合作協議，提供全方位綜合醫療物流管理服務。嘉里物流將設立一個集中管理醫思健康庫存的中央貨倉，並持續提供量身訂制供應鏈解決方案，當中涵蓋資訊科技系統整合、點對點配送及各式各樣的增值服務，以支援醫思健康業務的長遠增長。此外，嘉里物流聯網將為醫思健康管理環球採購，包括處理購置醫藥產品流程及供應醫療儀器。

嘉里物流綜合物流北亞總裁劉健培表示，策略合作不但能精簡醫思健康的供應鏈，並為其提供一個端對端增值物流解決方案，優化其效率和送藥到家的服務，並突顯嘉里物流在醫藥物流方面的服務能力。

醫思健康執行董事兼行政總裁呂聯煒稱，配合嘉里物流聯網在供應鏈管理的知識，集團將逐步集中旗下服務網絡的採購及庫存管理流程。

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編輯：陳韻妍