英國擬投資296億英鎊 創造逾1.2萬個新職位

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）將於當地周一（27日）公布新投資計劃，擬斥資296億英鎊（約2,906億港元）投資多個領域，預計會為英國國內創造超過1.2萬個新職位。

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英國天空電視台報道，辛偉誠周一會與全球頂尖商界領袖及投資者，於倫敦白金漢宮出席峰會，届時將公布投資機會詳情。

據悉，政府投資296億英鎊希望帶動英國部分地區發展，並會投資科技、生命科學、房屋、再生能源等領域。

辛偉誠主張上述巨額投資將創造大量新就業機會，並對英國經濟未來投下信任票。他的經濟增長計劃核心為吸引全球投資隨著新資金湧入清潔能源等關鍵行業，外資就能創造高質素的新就業機會，並推動全球經濟增長。

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但英國預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）早前警告，該國將面臨第二次世界大戰以來最高的稅務負擔，英國人的生活水平將進一步下降。

工黨影子商務、能源和產業戰略大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）批評，保守黨政府過去13年在經濟增長和商業投資方面完全失敗、缺乏穩定性、一致性和雄心，導致潛在投資者遠離英國。

他指只有工黨有計劃通過其工業戰略、綠色繁榮計劃和讓英國再次建設的承諾，與企業和投資者合作實現所需變革。

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責任編輯：鄭錦玲