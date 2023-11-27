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【HIBOR】港元拆息全線升　與樓按相關的1個月拆息升至16年高　經絡：不排除再加一次P

宏觀解讀 13:44 2023/11/27

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港元拆息（HIBOR）全線上升，據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息連升7日，升至5.53411厘的16年高位。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，臨近年尾，銀行資金需求緊張，導致HIBOR急升至5厘以上，料HIBOR將繼續反覆上升，並有機會挑戰2007年10月12日的5.7厘。

香港銀行仍有加息壓力

曹德明表示，雖然多家銀行已於9月上調H按封頂息率，使現時普遍新造按息升至4.125厘，但1個月HIBOR已較新造H按封頂息率高出1.405厘，若HIBOR持續高位橫行，相信香港銀行仍有加息壓力，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除再多一次上調最優惠利率（P）。

短期拆息方面，隔夜拆息升至5.10988厘；1星期升至5.42381厘；2星期拆息升至5.46161厘。

中長線拆息方面，3個月拆息升至5.70768厘；6個月拆息升至5.64095厘；1年期拆息升至5.6431厘。

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