【碳中和】港交所目標2024年碳中和　2040年實現淨零排放、較原目標早10年

▲ 【碳中和】港交所目標2024年碳中和 2040年實現淨零排放、較目標早10年

港交所 （00388） 宣布，實現碳中和與淨零排放的承諾，集團目標於2024年達至碳中和，並於2040年實現淨零排放。港交所主席史美倫稱，集團承諾2040年實現淨零排放，比原定目標提前10年，這表明港交所持續及積極應對氣候變化的決心。

港交所行政總裁歐冠昇就指，港交所已推出碳交易平台Core Climate、綠色債券市場，及為上市發行人提供ESG教育的ESG Academy等措施，最新行動是表明集團以身作則，期望發揮引領作用。

港交所擬通過購買碳信用實現「碳中和」

在明年實現碳中和承諾之上，港交所擬通過擴大集團的碳抵銷政策，透過購買優質認證的碳信用產品抵銷所有（重大）碳排放方式達成。港交所亦計劃於2024年向科學基礎目標倡議組織（「Science Based Targets initiative 」）提交其基於科學的減排目標以供驗證。

在實現2040年「淨零排放」的基礎上，港交所擬致力通過提高能源效益、使用可再生能源電力及進行低碳採購來減少其營運的碳排放，同時繼續與其價值鏈的業務合作夥伴合作，支持他們制訂以科學為基礎的減排目標。

據綠色和平資料，碳中和概念指的是，透過植樹造林、轉用可再生能源等方式，在特定時間內累積的減碳量抵銷自身產出的碳排量；「淨零排放」則不只考慮二氧化碳排放量，而是考慮所有的溫室氣體排放，讓溫室氣體排放抵消減排量後接近零值。

另外，港交所集團旗下的倫敦金屬交易所也承諾在2040年實現淨零排放，並計劃在2024年向科學基礎目標倡議組織提交其基於科學的減排目標以供驗證。

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編輯：麥德銘