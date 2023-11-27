【網絡安全】黑客偽造Safari、Chrome瀏覽器　誘騙用戶下載「最新版本」播毒

▲ 黑客偽造Safari和Chrome瀏覽器，然後在Google Ads中刊登廣告，吸引Windows和Mac用戶下載「山寨版」瀏覽器。（法新社）

網安機構Malwarebytes早前發現，有黑客偽造了Safari和Chrome瀏覽器，然後在Google Ads中刊登廣告，吸引Windows和Mac用戶下載「山寨版」瀏覽器，而下載後的設備會感染木馬程式，黑客就能盜取用戶個人訊息。

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Malwarebytes表示，該木馬程式名為Atomic macOS Stealer（AMOS），且早於今年7月，已發現黑客針對Windows用戶，提供類似的虛假瀏覽器更新方式，進行釣魚攻擊。

據悉，黑客會在廣告中宣稱用戶的瀏覽器已經過時，需要下載最新版本，而當用戶點擊這些網頁後，則會出現類似官方風格的瀏覽器下載頁面，然後用戶就會被引導下載包含AMOS的山寨瀏覽器。

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當用戶安裝並啟用這些瀏覽器後，在初次啟動時，瀏覽器將要求獲得「檔案完全控制」權限，若用戶選擇批准，瀏覽器便會將資料壓縮至ZIP 檔案中，並發送至黑客手中。

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