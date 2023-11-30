【美股收市】長債息跌穿4.3厘 道指升13點納指軟 美滙失守103

投資者增大對聯儲局已結束加息的押注，同時憧憬明年減息，10年期債息跌穿4.3厘水平。美滙指數持續走弱，最新已跌穿103水平，資金逃離美元後流向債市等避險資產，當中以黃金最受投資者青睞，金價昨日每盎斯升穿2,040美元水平，為近7個月高位。

美股反覆，收市個別發展，截至今晨5時（即收市），道指升13點，報35430點；標指跌4點，報4550點；納指跌23點或0.16%，報14258點。

中概股方面, 拼多多ADR一度漲逾4%, 高見144.87美元，盤中市值超過1922億美元 ,超過阿里巴巴市值(約1917億美元)。拼多多收市升1.96%, 阿里巴巴ADR跌2.7%。

美國第三季GDP修正值按季升5.2%，升幅較預期5%為多，初值為4.9%，不過，消費者支出向下修正，目前僅成長 3.6%，而最初估計為 4%。

上周30年定息按揭利率由7.41厘回落至7.37厘，按揭申請宗數按周升0.3%。

花旗策略師指，標普500指數11月升幅為過去一個世紀以來最佳，但相信指數上升勢頭正在減弱，因隨著標指連升4個星期，上周期貨交易情況已變得好壞參半，期貨市場釋放的潛在上升信號正在消退，因升勢的第一階段是10月份的大量沽空盤平倉，隨後新增的好倉現時已逐漸消退。

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示, 預計美國通脹將繼續下行, 相信經濟活動將在未來數月放緩, 雖然放緩，但預計不會造成破壞性的衰退。不過, 他重申美國重拾2%通脹目標之路將顛簸不平, 處於限制性的利率政策和收緊的金融條件，讓美國經濟處境更加艱難。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，通脹壓力緩和，儲局可以有較多時間，根據最新經濟數據更靈活決定利率政策未來方向。

英國中部工業城市諾丁漢市29日宣布破產，並根據1988年地方財政法案第114條發布報告。諾丁漢市政委員會表示，該市已事實性破產，這意味其將停止法律規定的服務之外的所有支出。諾丁漢市為英國僅次於倫敦的第二大貿易集散地。9月初，英國第二大城市伯明翰的地方政府因無力償債而在近期宣布破產，市政服務處於停滯狀態，城市聲譽受損。

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分析文章︰

【分析】外資狂炒拼多多前景 不是好現象？

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即市走勢︰

【01：06】信諾保險（美：CI）跌超3.7%，醫療保健公司Humana（美:HUM）從跌1.6%轉漲超1.6%，據媒體報道，雙方洽談以股票和現金方式合併，預計可能會在年底前完成交易。

【23：32】歐股收市個別發展, 德股升1.1%, 法股升0.2%, 英股跌0.4%, 泛歐STOXX 600指數升0.5%

【23：32】美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金：如果確信通脹朝著2%回落，那將讓FOMC降息成為可能。

【23：02】美國消費者支出向下修 債息軟 金價撲新高 道指升19點、納指升0.3%

【22：30】美國第三季GDP再上修 金價撲新高 道指升93點、納指升0.9%。

【22：10】【美國經濟數據】美國第三季GDP修正值按季升5.2% 高於預期│美國上周30年定息按揭利率回落至7.37厘

【18：40】金價創新高 美債息偏軟 道指期貨升104點、納指期貨升0.5%

【18：10】【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩第3季營收持平 經調整虧損收窄至8.6億人幣 手遊表現未如預期

【18：00】【儲局官員】古爾斯比：聯儲局往往不關注能源和食品通脹 住房數據成通脹關鍵點

【16：40】【業績︱中概股】知乎上季經調整淨虧損收窄一成 收入增長12%

【14：40】【股神戰友】芒格逝世 比亞迪︰有幸得到他的認可 為集團注入強大的信心與動力

【12：44】美股期貨向上，道指期貨升61點，報35506點，標指期貨升7點，報4570點，納指期貨升26點或0.2%，報16074點。

【12：44】【ChatGPT母企】OpenAI據報無意讓微軟或其他機構投資者 加入新董事會

【12：26】【儲局官員】美元失守103、十年期債息降至4.7厘 沃勒：若通脹持續回落數月 儲局可開始減息

【08：41】【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰儲局最快明年第一季減息 若不盡快減息存硬著陸風險

【06：56】【股神戰友】芒格逝世享年99歲 巴菲特痛惜：沒有芒格、巴郡沒有今日（第二版）

====以下為11月28日美股市況====

市場預期加息周期結束，美股反覆造好，道指一度漲185點，美債息繼續在4.3厘關徘徊，紐約現貨金價再創半年新高，曾漲1.49%至2043.6美元。

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儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示，即使儲局鷹派陣營，對12月加息的傾向也微乎其微 ； 美國10年債息偏軟 ， 最新報4.328厘，美滙指數跌0.39%，報102.8；美股向好，截至今晨5時（即收市），道指升83點，報35416點；標指升4點，報4554點；納指升40點或0.29%，報14281點。焦點股方面，輝達（NVIDIA）股價跌0.87%；特斯拉（TSLA）股價則升4.51%。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，雖然近期美債息回軟，但整體而言金融條件仍然偏向收緊，經濟增長正在放緩，貨幣政策實施狀況良好，足以令通脹逐步回落至2%的目標。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）稱，對於長期通脹預期保持平穩感欣慰。儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）則表示，如果抗通脹進展停滯，她傾向於支持恢復加息行動。

零售業數據公司Redbook Research周二發表調查顯示，美國零售商的實體店銷售額，上周按年增長6.3%，升幅是去年12月以來最佳，但卻是過去6年感恩節當周最差表現。因消費者追捧大折扣貨品，高端貨品則相當滯銷。

繼德銀後，美銀及高盛等華爾街大行均唱好明年美股表現，美銀策略師Savita Subramanian預計，標普500指數明年底將升至5,000點，較德銀昨日5100點的目標略低，他解釋，看好股市並非因為預計聯儲局會減息，而是因為聯儲會通過加息取得的成績，降低了通脹並提高了企業效率。高盛的David Kostin早前預期該指數將升至4700點，以昨日收市計，仍有約3%潛在上升空間。

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即市走勢︰

【00：37】亞馬遜雲計算部門AWS發佈升級款自研晶片Graviton4，性能較上一代快30%，採用這款處理器的電腦將於未來數月上市。發佈面向AI系統的升級款處理器Trainium2，將於2024年投入應用，以取代英偉達的AI加速器產品。亞馬遜擴大與英偉達的夥伴關係，AWS將是Grace Hopper Superchip升級款產品第一個大客戶。

【00：04】加密貨幣交易所幣安美國（Binance.US）宣布，因與幣安分別獨立運營，幣安美國並不是上周宣布和解協議的一方與美國司法部、金融犯罪執法局、外國資產控制辦公室或商品期貨交易委員會，也沒有任何懸而未決執行事宜，該交易所保持全面運營。幣安創始人趙長鵬決定辭去幣安美國的董事會主席職務，並通過代理安排轉讓投票權。

【00：02】紐約黃金期貨日內漲幅達1.0%，報2032.6美元/盎斯。 紐約白銀期貨日內漲幅達1%，報24.93美元/盎斯。

【23：48】現貨黃金漲穿2030美元，為5月初以來首次，漲超0.8%，美元走軟。金銀礦業股上漲，金田公司漲5.5%，哈莫尼黃金和B2Gold漲3.4%，Newmont漲2.1%

【23：45】歐股收市個別發展， 德股升0.1%， 法股跌0.2%， 英股跌2點， 泛歐STOXX 600指數跌0.3%

【23：39】聯儲局理事沃勒：由於對預期存在不同看法，聯儲局與市場脫節。

【23：10】【美國經濟數據】11月里士滿聯儲製造業指數跌至-5 低於預期│美國11月諮詢委員會消費信心回落至102 仍高於預期

【22：30】拼多多開市升15% 市值追貼阿里巴巴 道指升24點、納指跌0.1%

【22：10】【美國經濟數據】美國9月FHFA房價指數按月升0.6% 高於預期

【19：48】【業績︱PDD】拼多多第三季收入及盈利大超預期

【18：40】美期變動不大 道指期貨升17點、納指期貨跌0.1%

【18：30】【2024展望】滙豐投資管理：投資者應採取「防守性增長」思維 料內房明年難望大幅好轉

【14：50】【2024展望】瑞銀財管：現金非明年最佳投資選項 港息仍有上升空間不利樓市

【14：00】【大行看法】貝萊德降發達國家股市投資評級至「中性」、疫情衟首次 看好發達國家中短期國債

【12：43】道指期貨升7點，報35380點，標指期貨跌不足1點，報4560點，納指期貨跌15點或0.1%，報15993點。

【11：36】【金管局BIS會議】BIS總經理：亞洲擁有應對金融危機的經驗 具必要政策應對高通脹

【11：26】【金管局BIS會議】澳、英及西班牙央行料通脹要到2025年才回到目標水平 關注能源價格高企帶來的漣漪效應

【09：38】【美股走勢】通脹降溫、企業盈利反彈 德銀料標指明年有望升至5100點

【07：56】【新股IPO】Shein據報已秘密申請在美國上市

====以下為11月27日美股市況====

市場加息預期顯著降溫，甚至預期最快明年上半年開始減息周期，長債息跌破4.4厘 ；美國財政部續發540億美元兩年期國債，得標利率4.887厘， 息口敏感的2年期債息曾跌6.9個基點，報4.89厘。

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美股反覆偏軟，截至今晨5時（即收市），道指跌56點，報35333點；標指跌8點，報4550點；納指跌9點或0.07%，報14241點。焦點股方面，輝達（NVIDIA）股價升0.98%；特斯拉（TSLA）股價升0.27%。

美國10年債息最新報4.384厘，美滙指數跌0.21%，報103.19；本周焦點方面，市場將聚焦周四公布的美國PCE及核心PCE數據。

美國10月份新屋銷售按月降5.6%，至以年率計67.9萬間，差過市場預期的72.1萬間，期內樓價中位數按年急跌17.6%至40.93萬美元。

再有大行睇好美股前景，德意志銀行預計，標普500指數明年年底有望升至創紀錄的5,100點，為華爾街大行中最高。該行指美股股票估值不高，公允估值為18倍，區間在16至20倍，又稱盈利正穩步成長但市場觀點依然不佳。而提到明年美國總統大選，無論哪個政黨獲勝，股市通常都會在大選後上漲。

歐洲央行行長拉加德表示，歐元區通脹壓力有所緩解，但工資增長仍強勁，短期前景尤其不明朗，歐央行遏制物價增長的鬥爭現在不是開始宣布勝利的時候。需要繼續關注影響通脹的不同力量，並堅定地專注於穩定物價的任務。

她又指， 央行可能會重新評估緊急抗疫購債計劃（PEPP）再投資政策。雖然有幾位官員表示，贊成討論儘早開始縮減緊急抗疫購債計劃（PEPP），但拉加德在這個問題上仍持謹慎態度。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】本周聚焦美國PCE數據 市場關注鮑威爾講話（附數據表）

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即市走勢︰



【01：28】美國銀行策略師認為：隨著美聯儲（多次降息），美元料將在2024年走弱，澳元料將反彈。隨著聯儲局的擔憂從通脹轉向經濟增長，FOMC料將在2024年降息；其他各大央行也可能會開始降息。

【00：41】歐股收市下跌，德國DAX指數跌0.4%，英國富時100指數跌0.4%，法國CAC40指數跌0.4%，泛歐STOXX 600指數跌0.3%。

【00：20】美國財政部續發540億美元兩年期國債，得標利率4.887厘（10月24日為5.055厘），投標倍數2.54（前次為2.64）。美國兩年期債息略微走高，逼近4.92厘，拍賣結果出爐前維持2.6個基點的跌幅報4.9246厘，美國住房數據發布後、財政部拍賣結果出爐前，曾刷新日低至4.9117厘。

【00：13】據央視新聞，當地時間27日，卡塔爾外交部發言人安薩里宣布，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列同意將之前達成的臨時停火協議延長兩天。

【23：23】科威特石油部門在社交媒體平台X上表示，科威特將遵守OPEC+的決定，特別是市場配額和石油產量。

【23：20】新屋銷售遜預期 美債息回軟 道指跌49點 納指反覆

【22：31】中概股受壓， 納斯達克金龍中國指數跌約1.2%，成分股陸控跌3.7%，億咖通科技跌3.5%，鬥魚跌3.2%，小鵬汽車跌2.4%，理想跌2.1%，B站跌1.6%，晶科能源、中通快遞、阿特斯太陽能、網易、B站、阿里巴巴至少跌1.4%，蔚來跌超1.2%，百度跌0.2%

【22：30】美債息回軟 道指升19點 納指跌0.1%

【18：30】道指期貨跌43點 納指期貨跌0.1%

【12：28】道指期貨跌85點，報35345點，標指期貨跌13點，報4555點，納指期貨跌72點或0.4%，報15948點。

【10：59】【金融監管】韓國據報調查銀行銷售恒生國指掛鈎ELS 調查有否適當解釋風險

【09：59】【2024展望】PIMCO盛宜銘：減息預期及經濟放緩下 債券明年搶眼、股市則揀美股

【08：40】【日圓走勢】美銀：日本最快2024年初結束負利率 短線兌港元或下試「5算」

【07：30】美股上周五「黑色星期五」（Black Friday）提前3小時收市， 三大指數個別發展， 道指早段最多曾升126點或0.4%， 納指則一度跌0.4%，道指升117點，報35390點；標指升2點，報4559點；納指跌15點或0.1%，報14250點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股Black Friday半日市 感恩節網上消費增 道指收升117點 英偉達跌近2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩