▲ 【大行報告】券商：乘客供需不平衡持續、料國泰航空明年乘客收益率續高企 大和估明年恢復派息

國泰航空 （00293） 上周五舉行分析員會議，券商認為，雖然國泰航空分享的財務資訊不多，但管理層特意提及業務經營情況向好，財政健康，並指出今年來乘客需求與供應存在不平衡情況，導致機票價格較疫情前高企，因此估計國泰航空的乘客收益率明年會保持高位。

大和：國泰估值已反至近3年平均數

大和表示，當國泰的運力追上需求時，機票價格便會回歸正常化，即使乘客收益率逐漸趨於正常，該行仍對2024至2025年客運需求持樂觀看法。貨運方面，貨運收益率雖按年下跌，但仍高於2019年水平，而且近日貨運需求優於公司預期。

「雖然國泰將於下月贖回半數的優先股，並要向優先股股東支付股息，但國泰財政仍穩健，大和預期，國泰將於明年恢復派發股息。」

大和調高國泰今年每股盈利預測69%，以反映附屬公司國航 （00753） 最近營運數據顯示業績優於預期，但基於估值已反至近3年平均數，加上投資者情緒疲弱，故調低目標價3%至10元，評級維持「買入」。

美銀：國泰第四季貨運業務優於預期

美銀表示，國泰確認下半年收入會較上半年更佳，因此調升國泰2023至2025年每股盈利預測平均7%，而且有進一步上調空間。該行稱，國泰市帳率僅1倍，低於同業，而且未反映恢復派息及下半年盈利的憧憬，故現時估值吸引。

美銀稱，由於國泰第四季貨運業務優於預期，貨幣收益率按季平均升12%，預期明年貨幣收益率回落速度較預期緩和，而且有跡象顯示貨幣需求正企穩。美銀維持「買入」評級，目標價10.7元。

摩根大通認為，由於國泰年底只恢復七成運力，但面對強勁的航空需求，國泰正致力擴張業務，並預期明年乘客收益率會維持高企。

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編輯：陳韻妍