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【以巴戰爭】哈馬斯尋求延長停火 換以方釋放更多囚犯

環球政治 12:25 2023/11/27

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以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）於加沙（Gaza）達成4日暫時停火協議，原定於當地周一（27日）晚結束。不過哈馬斯周日（26日）表示，尋求延長停火協議，以確保可換取以方釋放更多巴勒斯坦囚犯。

【以巴戰爭】哈馬斯再釋放17名人質 美4歲女童目睹父母遇害 【下一頁】

根據雙方協議，哈馬斯必須在停火期間釋放50名婦孺人質，來換取以方釋放150名巴勒斯坦女性和未成年囚犯。

此外，哈馬斯如額外每釋放多10名人質，停火期限就會延長一天，以方也會按每名獲釋人質比例釋放3名巴勒斯坦囚犯。

哈馬斯發表聲明指希望延長停火期。法新社同日引述消息人士指，哈馬斯有興趣將休戰期延長 兩至四日，意味本周或再有20至40名人質獲釋。

【以巴戰爭】哈馬斯再釋17人質 以國放39巴人囚犯 【下一頁】

美國周日也表明希望延長停火期，但指以色列已提出條件，因此停戰責任落在哈馬斯而非以方肩上。

美國白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）也承認，哈馬斯可藉著停戰有能力整頓和重組，並在社交媒體上宣傳。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，他與美國總統拜登（Joe Biden）就人質釋放事宜交談，如每延長一日就可多10名人質獲釋，他歡迎延長協議。

不過他表示停火期限結束後，以方將全力返回實現要消滅哈馬斯的目標，希望爭取所有人質獲釋，及確保加沙不會打回原形。

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責任編輯：鄭錦玲

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