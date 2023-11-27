▲ 【餐飲股】翠華預告回歸中環 CEO李堃綸：威靈頓街店將於明年首季開業

翠華 （01314） 過去多年一直在威靈頓街營業，惟在2020年將旗艦店結業。翠業在中期業績在表示，準備以全新形象回歸中環這個黃金地段，集團行政總裁李堃綸透露，威靈頓街門店計劃在明年首季開業，新產品也會率先在中環分店推出。

翠華於三年多前撤出中環，此前有市場消息指，翠華以每月約35萬元租用中環威靈頓街1號荊威廣場高層地下舖位，面積約5,089平方呎。而過去翠華旗艦店的舊址為屬於四層高旗艦店，面積逾8,000平方呎。

翠華的尖沙咀分店將重開

李堃綸表示，由於現時新店為一層，與過去4層相比，租金必然有所不同，運作及人手也會更聚焦，有信心可重新䇄立中環，服務大眾。問及店舖投資額，他僅稱，一般每個餐飲項目的投資為幾百萬不等，並強調最主要是打造整個氛圍。

李堃綸又預告，翠華的尖沙咀分店將重開，其他新的分店則要視乎人流而再作決定。

在內地方面，李堃綸稱，已簽約的分店將會在今年12月至明年1月開業，包括位於中山、廣州及上海。他指，內地除了有港風的趨勢，也有不同競爭對手，翠華品牌已有50多年的歷史，有相對多的經營經驗，品牌在國內知名度較高，成為集團的優勢，集團將在不同城市以翠華Express店發展。

個別產品或考慮加價

集團在中期業績表示將持續發展副線品牌，惟未有透露開店數目。目前副線品牌對收入佔比約為28%。

對於加價，集團財務總監黃智超表示，會因應成本及每年常規審視餐牌而看加價的可行性。李堃綸補充，個別產品可能會考慮加價。

在科技應用上，集團已自家研發POS（Point of Sale System）系統，並在澳門作為試點，李堃綸形容效果不錯，未來計劃在香港市場及其他副綫品牌陸續使用。

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編輯：袁諾曦