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【異動股】開拓藥業脫髮藥與安慰劑未達顯著差異　股價曾挫四成破底

股市 11:51 2023/11/27

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【異動股】開拓藥業脫髮藥與安慰劑未達顯著差異　股價曾挫四成破底

開拓藥業 （09939） 脫髮藥物與安慰劑未達顯著差異，開拓藥業股價曾挫四成，破底低見2.01元，最新2.29元，跌逾32%。

開拓藥業公布，KX-826外用治療男性雄激素性脫髮的中國 III期臨床試驗已讀出頂線數據。該項III期臨床試驗是一項多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的研究，以評估外用 0.5%濃度每日使用兩次KX-826治療中國成年男性脫髮患者的有效性和安全性。分析結果顯示，該試驗整體安全性優良，KX-826展示了極佳的安全性能，試驗過程未報告任何重大不良反應。

治療24周後，KX-826組TAHC結果顯示，KX-826與基線相比促進了毛髮生長，具有統計學意義（P<0.000 1）。與安慰劑相比，KX-826 組TAHC在各個訪視點均有提高，差異在統計學上未達到顯著性，但顯示療效趨勢。

開拓藥業稱，將繼續分析該項III期臨床試驗的結果，並開展KX-826 外用治療脫髮及痤瘡的多項臨床試驗，持續探索 KX-826上市的可能性。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 開拓藥業－B（09939）
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