【AI手機】三星為新旗艦機申請註冊新商標　包括「AI Phone」及「AI Smartphone」

▲ 外媒《Sammobile》指出，AI Phone及AI Smartphone的名字過於籠統，三星獲無法獲得這些商標。（法新社）

三星（Samsung）早前表示，計畫明年發布一款XR眼鏡設備，並為其註冊名為「Samsung Glasses」的商標。三星近日再為下一代旗艦機申請註冊新商標，當中包括「AI Phone」及「AI Smartphone」，暗示Galaxy S24或將加入AI技術。

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三星早前宣布，將在下一代旗艦機上專注人工智能（AI）發展，並會推出「Galaxy AI」，將端側AI大模型帶到新的Galaxy旗艦手機，當中可能包括即將發布的Galaxy S24系列產品，甚至是兩年後才推出的Galaxy S25系列和Galaxy Z Fold 7等。

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但外媒《Sammobile》指出，AI Phone及AI Smartphone的名字過於籠統，三星獲無法獲得這些商標。除上述兩個商標外，三星還在研究其他新商標的可能，例如「Magic Pixel」、「Flex Magic」和「Flex Magic Pixel」等，但尚未提及它們的用途。

責任編輯：陳卓賢

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