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【中國救市】人行等8部門發布金融支持民企通知　引導銀行、險企等購入民企債券

宏觀解讀 11:31 2023/11/27

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【中國救市】人行等8部門發布金融支持民企通知　引導銀行、險企等購入民企債券

人民銀行等8個部門發布《關於強化金融支持措施 協助民營經濟發展壯大的通知》，擬透過訂定民營企業年度服務目標、提升服務民營企業相關業務在績效考核中的權重等，加大對民營企業的財務支持力度，逐步提升民營企業貸款佔比。

圖看人行總結通知重點內容

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《通知》強調從民營企業融資需求出發，著力暢通信貸、債券、股權等多角化融資管道。銀行業金融機構要加大首貸、信用貸款支持力度，積極開展產業鏈供應鏈金融服務，不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸，同時做到發展和防風險。

《通知》續指，要擴大民企債券融資規模，鼓勵並引導機構投資者積極科學配置民營企業債券，加強對民營企業債券投資，包括商業銀行、保險公司、養老金、公募基金等機構投資者。

另一方面，當局提出要支持民企發行上市和再融資，包括支持符合條件的民企在境外上市，研究改良併購重組「小額快速」的審核機制。

發布該通知的部門包括中國人民銀行、金融監理總局、中國證監會、國家外匯局、國家發展改革委、工業及資訊化部、財政部、全國工商聯。

人行通知

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