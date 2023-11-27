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【以巴戰爭】哈馬斯再釋放17名人質 美4歲女童目睹父母遇害

環球政治 11:09 2023/11/27

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）周日（26日）再釋放17名人質。其中一名擁有以色列和美國雙重國籍的4歲女童，目睹父母遭哈馬斯殺害的過程。

【以巴戰爭】哈馬斯再釋17人質 以國放39巴人囚犯 【下一頁】

紅十字國際委員會宣布，已成功從加沙（Gaza）轉移17名人質，哈馬斯透露包括13名以色列人、3名泰國人及一名俄羅斯人。

獲釋的4歲女童伊丹（Abigail Edan）擁有以色列和美國雙重國籍，10月7日於哈馬斯突襲以色列期間，目睹哈馬斯武裝分子殺害其母。

伊丹父親用己身保護伊丹時被槍殺，伊丹隨後跑向鄰居求助，但最終仍被武裝分子擄走。

美國總統拜登（Joe Biden）形容，伊丹忍受了令人難以想像的一切。據悉，伊丹送往醫院接受檢查，其祖父對伊丹獲釋感到難以置信，並感謝拜登對家屬的協助。

【以巴戰爭】哈馬斯次日釋放14人質 換取42巴勒斯坦囚犯（第二版） 【下一頁】

巴勒斯坦通訊社WAFA報道，以方釋放39名巴勒斯坦人，全都為青少年。

美國白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，哈馬斯仍扣押8名美國人質和一名擁有美國就業權的外國人。

拜登表明希望哈馬斯也能釋放其餘美國人質，並表示希望只要有人獲釋，休戰期就能延長。他承諾美方會繼續努力工作，直至所有人質都能回家。

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責任編輯：鄭錦玲

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