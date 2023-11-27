▲ 【金融監管】韓國據報調查銀行銷售恒生國指掛鈎ELS 調查有否適當解釋風險

韓國傳媒報道，南韓金融監督院正調查當地銀行銷售與恒生國指掛鈎證券（equity-linked securities，ELS）時，有否向零售投資者適當解釋風險。南韓結構性金融產品市場活躍，報道指，當地首5大銷售銀行將有約8.41萬韓圜（折合約502億港元）的恒生國指ELS票據將於2024年初到期，而國指近兩年表現不濟，或令購買相關ELS的投資者蒙受大額損失。

報道指，金融監督院正現場視察當地銷售此類ELS規模最大的國民銀行（Kookmin Bank），查看他們是否在未充分解釋潛在損失風險的情況下，向投資者出售這種金融產品，另外新韓、韓亞、友利、農協、未來資產、KB證券等公司也受到當局檢視。

韓媒估計若國指維持現水平 ELS持有人虧損恐達4成

ELS產品大多以高息吸引投資者購買，若所掛鈎的證券價格僅在指定範圍波動，可平穩收取利息，不過一旦相關證券價大跌，投資者的本金將會受損，屬於金融機構對沖風險工具之一。

恒生國指年初至今累跌13%，近3年則累跌4成。雖然票據最終盈虧水平受到期日、條款等影響，但當地傳媒估計，若國指維持現行水平，明年上半年到期的ELS持有人或虧損40%至50%。

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編輯：麥德銘