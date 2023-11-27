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【抖音母企裁員】字節跳動確認大規模收縮遊戲業務　「朝夕光年」恐裁數百人

股市 13:27 2023/11/27

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【抖音母企】字節跳動傳結束遊戲業務「朝夕光年」　或裁數百人

短視頻社交平台抖音、TikTok母企字節跳動據報將逐步關閉其主要遊戲品牌朝夕光年，全面退出視頻遊戲業務。內媒引述字節跳動最新回應指，旗下遊戲業務朝夕光年將進行大規模業務收縮，對已上線的且表現良好的遊戲，會在保證營運的情況下尋求剝離；對還未上線的項目，除少量創新項目及相關技術項目外，均會關停。

內媒亦引述朝夕光年指，確實會有業務方向與組織調整，將更聚焦在部分創新遊戲及相關技術的探索。但同時也會做好已上線產品的持續運營，充分保障玩家的權益。

據內媒引述消息指，字節跳動遊戲業務負責人嚴授和字節跳動CEO梁汝波對於該決策反覆討論了很久。梁汝波認為，雖然遊戲業務取得一定成績，但過去幾年字節遊戲追求「大而全」，項目不聚焦，資源分散，應該把精力和資源投入到更基礎、更創新、更有想像力的項目。

早前有內媒引述消息指，字節跳動預計周一宣布逐步關閉朝夕光年的計劃，並在公司內部告訴員工，今年12月前尚未發佈的遊戲將停止開發，同時正設法剝離已經發布的遊戲，預計將影響數百名員工。據知情人士透露，此舉將標誌著字節跳動全面退出遊戲領域。

字節跳動於本月已傳出，正與潛在買家討論，擬出售其遊戲開發商沐瞳科技。字節跳動在2021年收購沐瞳科技，當時估值達到40億美元。

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編輯：麥德銘

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