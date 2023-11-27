全球首個4米高巨大化藍極光精靈　打造「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動

今個冬日，為慶祝《藍精靈》誕生65週年，東薈城名店倉與藍精靈首度聯乘，於2023年11月21日至2024年1月2日期間攜手打造「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動，商場將搖身一變成為充滿驚喜的藍精靈聖誕村莊，一眾活潑鬼馬的藍精靈將以全新充滿科幻未來感的聖誕造型登場，讓大家感受藍精靈歷久不衰的魅力。

6大主題區 ８米高燈光動感聖誕樹幻彩亮相

一眾藍精靈正於聖誕村莊等候大家，準備帶領各位暢遊6大主題區域包括全球首次展出的４米高巨型「藍極光精靈」， 8米高「燈光動感聖誕樹」、沉浸式「『蘑』幻迷離蘑菇屋」及超刺激互動遊戲「藍精靈聖誕大冒險」以及「藍精靈璀璨長廊」節日燈飾！記得挑戰電子任務， 合力征服7米長的「邪惡巫師加達」充氣裝置！另外，場內人氣日式西餐廳「QUE by Rin Horiuchi」將同步打造成藍精靈聖誕餐館，推出多款藍精靈主題美食。

而於指定日子，場內更有一系列獨家節慶活動如藍精靈聖誕見面會。一眾藍精靈將會以全新的聖誕裝扮於東薈城名店倉與大家見面。而 CLUB CG會員更可以指定積分換領「藍精靈聖誕見面會」入場券，親身與藍精靈三位角色接觸，粉絲們記得把握機會與藍精靈會面，珍藏難忘的聖誕回憶！

▲ ８米高的巨型幻彩聖誕樹每晚五時至九時 (每隔30分鐘) 上演獨一無二的燈光匯演。

▲ 日式西餐廳「QUE by Rin Horiuchi」推出多款藍精靈主題美食。

聖誕三重賞 消費換領獨家精品及里數

於2023年12月1日至12月27日期間，CLUB CG會員於場內消費滿指定金額，更可換領限量版藍精靈主題禮品及高達港幣400元電子現金券，而使用渣打國泰Mastercard®消費更會有額外「亞洲萬里通」里數獎賞，可獲額外高達9,000「亞洲萬里通」里數獎賞。而推廣期間累積消費金額最高之顧客更可獲得32,000「亞洲萬里通」里數獎賞！非CLUB CG會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為會員並參與獎賞禮遇。

Citygate Outlets 聖誕限定折扣低至2折

東薈城名店倉更特別為大家搜羅場內超過30間國際知名品牌包括Burberry、Chloé及MARNI等、合共逾100個聖誕精選禮遇。產品類別全面涵蓋名牌服飾、鐘錶及珠寶、以及飾物等，部份更以低至2折的心動折扣發售，讓大家盡情享受購物樂趣。

▲ CLUB CG會員於東薈城名店倉消費滿指定金額，即可換領藍精靈限量版聖誕精品。

(特約)