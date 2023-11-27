【2024展望】PIMCO盛宜銘：減息預期及經濟放緩下　債券明年搶眼、股市則揀美股

全球經濟及通脹均已見頂回落，PIMCO執行副總裁兼投資組合經理盛宜銘（Emmanuel Sharef）接受本報專訪時認為，從全球經濟前景、市場估值和基本面等多個因素來看，均支持固定收益成為明年表現最出色的資產類別，而隨物價回落，債券和股票將重現傳統的反向關係，看好明年優質企業債及美股表現。

加息約6至8個季度後 經濟放緩

盛宜銘表示，目前處於加息周期的尾聲，參照歷史經驗，加息周期開始計約6至8個季度後，失業率便會上升，經濟增速也會放慢，面對減息預期及經濟放緩背景下，債券的經調整風險後回報率較股票為高，而且債券可在經濟低迷時為投資組合提供緩衝，當中美國中期存續期的債券尤其吸引，澳洲、加拿大、英國和歐洲亦可考慮。

美國繼續在AI發展上領先同儕

美國10年期債息持續高企，盛宜銘指，這反映市場預期金融市場會維持收緊狀況，預計未來6個月債息會持續企於4厘之上，而鑑於宏觀經濟和地緣政治前景仍面臨風險，雖然看好債券前景，但保持靈活的投資組合更加重要。「一般優質企業債的股息率達6厘，而且波動性相對較低，故看好優質企業債」。

股票方面，盛宜銘預期，明年美股會跑贏歐洲股市，因歐洲經濟放緩速度較美國更快，美國經濟相對較具韌性，而且在人工智能的大趨勢下，美國科技企業無論在發展或盈利能力均遠勝歐洲，令美國科技股備受資金追捧，當中「美股七雄」表現尤其耀眼，相信美國繼續在AI發展上領先同儕。

專訪全文可見【下一頁】

相關文章：【2024展望】恒生投資緊盯四大因素 債券及ETF 看高一綫 研推出全新ETF產品

相關文章：【2024展望】高盛料美股標指明年見4700 美股七雄續領風騷

記者：陳韻妍