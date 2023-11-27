【港股市況】比亞迪再跌4%　新世界挫6%　恒指轉跌近200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股周一高開百點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，網易 （09999） 升2%，恒指高開118點，開報17677點，成交10.9億元。科指升近1%，報4063點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：22】新世界 （00017） 挫6%，低見12.38元。

【11：21】國美零售 （00493） 逆市升12%，高見0.065元。

【11：19】神華 （01088） 升0.4%，中煤能源 （01898） 升0.8%，兗礦能源 （01171） 升逾1%。

【11：09】港股跌近200點，報17376點，跌183點，科指跌1.2%，報3877點。

【11：08】手機孖寶逆市上升，舜宇 （02382） 升逾1%，瑞聲 （02018） 升幅更大，股價升逾4%。

【11：03】李寧 （02331） 跌逾4%，破底低見21.7元，特步 （01368） 跌逾3%，破底低見4.66元，安踏 （02020） 跌1%。

【10：52】美團 （03690） 將於明日公布業績，股價跌1%，低見107.8元。

【10：51】滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.3%，友邦 （01299） 跌逾2%，中移動 （00941） 跌0.3%，港交所 （00388） 跌0.8%。

【10：43】完美醫療 （01830） 績後挫逾7%，低見3.6元。

【業績︱醫美股】完美醫療中期多賺10.4% 連特息共派14.2仙

【10：37】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌近3%，碧桂園 （02007） 跌3%，雅居樂 （03383） 跌逾7%，龍湖 （00960） 跌逾5%，融創 （01918） 跌9%。

【內房危機】建行據報召集6房企包括萬科、龍湖開座談會 擬進一步支持融資需求

【10：15】港股跌150點，報17409點。科指跌0.9%，報3989點。

【10：00】比亞迪 （01211） 就報道指比亞迪展開新一輪減價回應，指促銷僅限於11月內，不是官方降價，惟股價仍跌5%，低見216.4元。

【比亞迪1211】比亞迪澄清優惠非官方減價 股價照跌5%

【09：55】億達中國 （03639） 逆市再升逾15%，高見0.31元。

【09：48】四海國際 （02966） 逆市升61%，高見6.25元，觸發市調機制。

【09：41】開拓藥業 （09939） 挫逾35%，破底低見2.01元。

【09：39】蔚來 （09866） 跌逾1%，小鵬汽車 （09868） 跌近4%，理想汽車 （02015） 跌逾2%。

【09：38】港股開市後轉跌，恒指最新報17555點，跌4點，科指跌近0.1%，報4020點。

【09：31】國家統計局公布1-10月份全國規模以上工業企業實現利潤總額61154.2億元人民幣，按年下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2個百分點。

【09：31】比亞迪 （01211） 股價逆市再跌4%，低見219.2元。

【09：30】【大行看法】凱基溫傑：恒指短期見底 萬八關繼續有大阻力

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，網易 （09999） 升2%，恒指高開118點，開報17677點，成交10.9億元。科指升近1%，報4063點。

【09：13】期指開報17626點，升35點。

【08：59】CHINANEWENERGY （01156） 、愛得威建設集團 （06189） 今早復牌。

【08：59】千百度 （01028） 、南方通信 （01617） 、魏橋紡織 （02698） 短暫停牌。

【08：59】恒指黑期升約92點，報17642點。

【08：25】【新股IPO】升輝清潔2521招股 一手入場費約3030元

【08：07】【新股IPO】德康農牧2419今日起招股 入場費約3732元

【07：45】【新股IPO】國鴻氫能9663今日起招股 一手入場費約10783元

【07：45】【大行報告｜1810】國泰君安首覆蓋小米 予「增持」評級、目標價19.1元

【07：45】【Morning精點】港元3個月定存6.9厘再創新高、淨袋8625元利息︱加密貨幣交易平台HOUNAX涉嫌詐騙

【07：45】港股ADR收報17652點，升92點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.17元，較港收市價高0.72元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報324.53元，較港收市價高3.33元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.43元，較港收市價高0.23元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五「黑色星期五」（Black Friday）提前3小時收市， 三大指數個別發展， 道指早段最多曾升126點或0.4%， 納指則一度跌0.4%，道指升117點，報35390點；標指升2點，報4559點；納指跌15點或0.1%，報14250點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升79點 網易美股高港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩