【恒指夜期+ADR】夜期收市跌45點　電動車外圍乏力（不斷更新）

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美國新屋銷售疲弱，10年期債息再跌，收報4.385厘，反映市場對加息預期再降，不過，美股仍乏力，道指跌56點，中概股指數跌1.6%，收報6563點，夜期跌45點，收報17517點，富途跌3.4%，電動車股低港股逾2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 108.26 -0.3% 騰訊ADR 322.18 -0.2% 滙豐ADR 60.17 +0.5% 阿里巴巴美股 75.51 -0.8%

北水僅吸資不足4億 買中芯中海油沽騰訊中移動

北水繼續錄得淨流入，但全日吸資額顯著回落至3.5億元。中芯 （00981） 錄淨流入2.2億元，中海油 （00883） 及小鵬 （09868） 分別吸資2億及1億元；淨流出方面，騰訊 （00700） 及中移動 （00941） 分別走資4及2.5億元。

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新世界再挫6% 國美零售升逾兩成 ATM個別發展，恒指跌34點

港股高開曾倒跌約200點，尾市跌幅收窄。恒指高開118點，其後走勢向下，曾跌201點見低見17358點，恒指收跌34點，收報17525點，成交759億元。科指升0.2%，報4031點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，美團 （03690） 跌0.5%。中芯 （00981） 升3%，新世界 （00017） 跌逾6%，國美零售 （00493） 升逾27%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌45點，收報17517點。

【23：00】夜期跌87點

【19：10】北水僅吸資不足4億 買中芯中海油沽騰訊中移動 恒指夜期微跌8點

【16：10】ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，美團 （03690） 跌0.5%。中芯 （00981） 升3%，新世界 （00017） 跌逾6%，國美零售 （00493） 升逾27%，恒指跌34點，收報17525點，成交759億元。科指升0.2%，報4031點。

【16：00】恒指U盤前跌31點，報17528點。

【15：45】周大福 （01929） 股價反彈3%，高見11.08元。

【15：25】騰訊 （00700） 升0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，美團 （03690） 跌0.4%，小米 （01810） 升0.5%，京東 （09618） 升0.4%。

【15：04】大市尾市跌幅收窄至約10點。

【14：34】雲頂新耀 （01952） 跌逾15%，低見19.9元。

【14：30】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見46.5元。藥明合聯 （02268） 升0.9%，高見29.65元創上市後新高。

【14：27】國美零售 （00493） 升逾32%，高見0.077元。

【14：12】【物流股】嘉里物流與醫思健康訂立策略合作協議 設立中央貨倉兼訂制供應鏈解決方案

【13：43】恒指跌幅收窄至約55點，報17503點，科指轉升近0.1%，報4028點。

【13：41】中國水務 （00855） 績後跌逾2%，低見4.92元。

【13：35】易生活控股 （00223） 逆市升逾42%，破頂高見0.33元，其全資子公司江蘇開沃汽車上周五（24日）訂立協議，與創維汽車品牌的營銷推廣及運營，結成戰略合作夥伴關係，為期三年。

【13：32】百度 （09888） 午後升2%，高見120.6元，網易 （09999） 升0.6%，高見179.5元。

【13：22】大市午後初段跌幅略為收窄至約100點，報17448點，跌110點，科指跌0.5%，報4004點。

【13：20】【HIBOR】港元拆息全線升 與樓按相關的1個月拆息升至16年高

【13：17】新世界 （00017） 午後跌7%，低見12.2元。

【13：11】馬可數字科技 （01942） 轉升近6%，高見2.03元。

【13：10】【碳中和】港交所目標2024年碳中和 2040年實現淨零排放、較目標早10年

【13：05】國美零售 （00493） 升近三成，高見0.075元，成交4.2億元。

【13：03】港股午後初段跌近150點，報17410點，跌149點，科指跌0.8%，報3995點。

【13：03】【業績│水務股】中國水務半年純利倒退15% 中期息削19%至0.13元 股息率6.19厘

【12：46】【餐飲股】翠華預告回歸中環 CEO李堃綸：威靈頓街店將於明年首季開業

【12：41】【大行報告】券商：乘客供需不平衡持續、料國泰航空明年乘客收益率續高企 大和估明年恢復派息

【12：23】【新股IPO】FINI啟用4新股同日招股 富途、信誠、輝立齊推免息孖展認購

【12：00】恒生指數半日跌174點，報17385點，成交402.8億元。科指跌0.9%，報3986點。ATM跌0.9%至1.2%，百度 （09888） 逆市升1%。內房、物管股下挫，碧桂園服務 （06098） 跌逾6%，龍湖 （00960） 跌逾5%，新世界 （00017） 跌逾6%，比亞迪 （01211） 跌逾4%，國美零售 （00493） 升近26%。

【11：51】【異動股】開拓藥業脫髮藥與安慰劑未達顯著差異 股價曾挫四成破底

【11：51】【JPEX翻版？】HOUNAX涉嫌詐騙 證監會：無權停止運作 警方接131人報案、涉款1.1億元（第二版）

【11：33】【中國救市】人行等8部門發助力民營經濟通知 引導銀行、險企等購入民企債券

【11：32】內地股市下跌，上證半日跌0.8%，深證跌1%，創業板指跌1.1%。

【11：27】國美零售 （00493） 短綫向上，最新升兩成，高見0.071元，成交2億元。

【11：22】新世界 （00017） 挫6%，低見12.38元。

【11：21】國美零售 （00493） 逆市升12%，高見0.065元。

【11：19】神華 （01088） 升0.4%，中煤能源 （01898） 升0.8%，兗礦能源 （01171） 升逾1%。

【11：09】港股跌近200點，報17376點，跌183點，科指跌1.2%，報3877點。

【11：08】手機孖寶逆市上升，舜宇 （02382） 升逾1%，瑞聲 （02018） 升幅更大，股價升逾4%。

【11：03】李寧 （02331） 跌逾4%，破底低見21.7元，特步 （01368） 跌逾3%，破底低見4.66元，安踏 （02020） 跌1%。

【10：52】美團 （03690） 將於明日公布業績，股價跌1%，低見107.8元。

【10：51】滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.3%，友邦 （01299） 跌逾2%，中移動 （00941） 跌0.3%，港交所 （00388） 跌0.8%。

【10：43】完美醫療 （01830） 績後挫逾7%，低見3.6元。

【業績︱醫美股】完美醫療中期多賺10.4% 連特息共派14.2仙

【10：37】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌近3%，碧桂園 （02007） 跌3%，雅居樂 （03383） 跌逾7%，龍湖 （00960） 跌逾5%，融創 （01918） 跌9%。

【內房危機】建行據報召集6房企包括萬科、龍湖開座談會 擬進一步支持融資需求

【10：15】港股跌150點，報17409點。科指跌0.9%，報3989點。

【10：00】比亞迪 （01211） 就報道指比亞迪展開新一輪減價回應，指促銷僅限於11月內，不是官方降價，惟股價仍跌5%，低見216.4元。

【比亞迪1211】比亞迪澄清優惠非官方減價 股價照跌5%

【09：55】億達中國 （03639） 逆市再升逾15%，高見0.31元。

【09：48】四海國際 （02966） 逆市升61%，高見6.25元，觸發市調機制。

【09：41】開拓藥業 （09939） 挫逾35%，破底低見2.01元。

【09：39】蔚來 （09866） 跌逾1%，小鵬汽車 （09868） 跌近4%，理想汽車 （02015） 跌逾2%。

【09：38】港股開市後轉跌，恒指最新報17555點，跌4點，科指跌近0.1%，報4020點。

【09：31】國家統計局公布1-10月份全國規模以上工業企業實現利潤總額61154.2億元人民幣，按年下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2個百分點。

【09：31】比亞迪 （01211） 股價逆市再跌4%，低見219.2元。

【09：30】【大行看法】凱基溫傑：恒指短期見底 萬八關繼續有大阻力

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，網易 （09999） 升2%，恒指高開118點，開報17677點，成交10.9億元。科指升近1%，報4063點。

【09：13】期指開報17626點，升35點。

【08：59】CHINANEWENERGY （01156） 、愛得威建設集團 （06189） 今早復牌。

【08：59】千百度 （01028） 、南方通信 （01617） 、魏橋紡織 （02698） 短暫停牌。

【08：59】恒指黑期升約92點，報17642點。

【08：25】【新股IPO】升輝清潔2521招股 一手入場費約3030元

【08：07】【新股IPO】德康農牧2419今日起招股 入場費約3732元

【07：45】【新股IPO】國鴻氫能9663今日起招股 一手入場費約10783元

【07：45】【大行報告｜1810】國泰君安首覆蓋小米 予「增持」評級、目標價19.1元

【07：45】【Morning精點】港元3個月定存6.9厘再創新高、淨袋8625元利息︱加密貨幣交易平台HOUNAX涉嫌詐騙

【07：45】港股ADR收報17652點，升92點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.17元，較港收市價高0.72元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報324.53元，較港收市價高3.33元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.43元，較港收市價高0.23元或0.3%。

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【07：30】美股上周五「黑色星期五」（Black Friday）提前3小時收市， 三大指數個別發展， 道指早段最多曾升126點或0.4%， 納指則一度跌0.4%，道指升117點，報35390點；標指升2點，報4559點；納指跌15點或0.1%，報14250點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升79點 網易美股高港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩