  • 22°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 05:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌45點　電動車外圍乏力（不斷更新）

股市 05:25 2023/11/28

分享：

分享：

點擊圖片放大
+5
+4

美國新屋銷售疲弱，10年期債息再跌，收報4.385厘，反映市場對加息預期再降，不過，美股仍乏力，道指跌56點，中概股指數跌1.6%，收報6563點，夜期跌45點，收報17517點，富途跌3.4%，電動車股低港股逾2%。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR108.26-0.3%
騰訊ADR322.18-0.2%
滙豐ADR60.17+0.5%
阿里巴巴美股75.51-0.8%
財經Hot Talk
【財經Hot Talk】券商推「免息孖展」抽新股　是如何煉成的？

北水僅吸資不足4億 買中芯中海油沽騰訊中移動

北水繼續錄得淨流入，但全日吸資額顯著回落至3.5億元。中芯 （00981） 錄淨流入2.2億元，中海油 （00883） 及小鵬 （09868） 分別吸資2億及1億元；淨流出方面，騰訊 （00700） 及中移動 （00941） 分別走資4及2.5億元。

點擊圖片放大
+2

新世界再挫6% 國美零售升逾兩成 ATM個別發展，恒指跌34點

港股高開曾倒跌約200點，尾市跌幅收窄。恒指高開118點，其後走勢向下，曾跌201點見低見17358點，恒指收跌34點，收報17525點，成交759億元。科指升0.2%，報4031點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，美團 （03690） 跌0.5%。中芯 （00981） 升3%，新世界 （00017） 跌逾6%，國美零售 （00493） 升逾27%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

點擊圖片放大
+14
+13

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌45點，收報17517點。

【23：00】夜期跌87點

【19：10】北水僅吸資不足4億 買中芯中海油沽騰訊中移動 恒指夜期微跌8點

【16：10】ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，美團 （03690） 跌0.5%。中芯 （00981） 升3%，新世界 （00017） 跌逾6%，國美零售 （00493） 升逾27%，恒指跌34點，收報17525點，成交759億元。科指升0.2%，報4031點。

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？

【16：00】恒指U盤前跌31點，報17528點。

【15：45】周大福 （01929） 股價反彈3%，高見11.08元。

【15：25】騰訊 （00700） 升0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，美團 （03690） 跌0.4%，小米 （01810） 升0.5%，京東 （09618） 升0.4%。

【15：04】大市尾市跌幅收窄至約10點。

【14：34】雲頂新耀 （01952） 跌逾15%，低見19.9元。

【14：30】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見46.5元。藥明合聯 （02268） 升0.9%，高見29.65元創上市後新高。

【14：27】國美零售 （00493） 升逾32%，高見0.077元。

【14：12】【物流股】嘉里物流與醫思健康訂立策略合作協議　設立中央貨倉兼訂制供應鏈解決方案

【13：43】恒指跌幅收窄至約55點，報17503點，科指轉升近0.1%，報4028點。

【13：41】中國水務 （00855） 績後跌逾2%，低見4.92元。

【13：35】易生活控股 （00223） 逆市升逾42%，破頂高見0.33元，其全資子公司江蘇開沃汽車上周五（24日）訂立協議，與創維汽車品牌的營銷推廣及運營，結成戰略合作夥伴關係，為期三年。

【13：32】百度 （09888） 午後升2%，高見120.6元，網易 （09999） 升0.6%，高見179.5元。

【13：22】大市午後初段跌幅略為收窄至約100點，報17448點，跌110點，科指跌0.5%，報4004點。

【13：20】【HIBOR】港元拆息全線升　與樓按相關的1個月拆息升至16年高

【13：17】新世界 （00017） 午後跌7%，低見12.2元。

【13：11】馬可數字科技 （01942） 轉升近6%，高見2.03元。

【13：10】【碳中和】港交所目標2024年碳中和　2040年實現淨零排放、較目標早10年

【13：05】國美零售 （00493） 升近三成，高見0.075元，成交4.2億元。

【13：03】港股午後初段跌近150點，報17410點，跌149點，科指跌0.8%，報3995點。

【13：03】【業績│水務股】中國水務半年純利倒退15%　中期息削19%至0.13元　股息率6.19厘

【12：46】【餐飲股】翠華預告回歸中環　CEO李堃綸：威靈頓街店將於明年首季開業

【12：41】【大行報告】券商：乘客供需不平衡持續、料國泰航空明年乘客收益率續高企　大和估明年恢復派息

【12：23】【新股IPO】FINI啟用4新股同日招股　富途、信誠、輝立齊推免息孖展認購

【12：00】恒生指數半日跌174點，報17385點，成交402.8億元。科指跌0.9%，報3986點。ATM跌0.9%至1.2%，百度 （09888） 逆市升1%。內房、物管股下挫，碧桂園服務 （06098） 跌逾6%，龍湖 （00960） 跌逾5%，新世界 （00017） 跌逾6%，比亞迪 （01211） 跌逾4%，國美零售 （00493） 升近26%。

【11：51】【異動股】開拓藥業脫髮藥與安慰劑未達顯著差異　股價曾挫四成破底

【11：51】【JPEX翻版？】HOUNAX涉嫌詐騙　證監會：無權停止運作　警方接131人報案、涉款1.1億元（第二版）

【11：33】【中國救市】人行等8部門發助力民營經濟通知　引導銀行、險企等購入民企債券

【11：32】內地股市下跌，上證半日跌0.8%，深證跌1%，創業板指跌1.1%。

【11：27】國美零售 （00493） 短綫向上，最新升兩成，高見0.071元，成交2億元。

【11：22】新世界 （00017） 挫6%，低見12.38元。

【11：21】國美零售 （00493） 逆市升12%，高見0.065元。

【11：19】神華 （01088） 升0.4%，中煤能源 （01898） 升0.8%，兗礦能源 （01171） 升逾1%。

【11：09】港股跌近200點，報17376點，跌183點，科指跌1.2%，報3877點。

【11：08】手機孖寶逆市上升，舜宇 （02382） 升逾1%，瑞聲 （02018） 升幅更大，股價升逾4%。

【11：03】李寧 （02331） 跌逾4%，破底低見21.7元，特步 （01368） 跌逾3%，破底低見4.66元，安踏 （02020） 跌1%。

【10：52】美團 （03690） 將於明日公布業績，股價跌1%，低見107.8元。

【10：51】滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.3%，友邦 （01299） 跌逾2%，中移動 （00941） 跌0.3%，港交所 （00388） 跌0.8%。

【10：43】完美醫療 （01830） 績後挫逾7%，低見3.6元。

【業績︱醫美股】完美醫療中期多賺10.4%　連特息共派14.2仙

【10：37】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌近3%，碧桂園 （02007） 跌3%，雅居樂 （03383） 跌逾7%，龍湖 （00960） 跌逾5%，融創 （01918） 跌9%。

【內房危機】建行據報召集6房企包括萬科、龍湖開座談會　擬進一步支持融資需求

【10：15】港股跌150點，報17409點。科指跌0.9%，報3989點。

【10：00】比亞迪 （01211） 就報道指比亞迪展開新一輪減價回應，指促銷僅限於11月內，不是官方降價，惟股價仍跌5%，低見216.4元。

【比亞迪1211】比亞迪澄清優惠非官方減價　股價照跌5%

【09：55】億達中國 （03639） 逆市再升逾15%，高見0.31元。

【09：48】四海國際 （02966） 逆市升61%，高見6.25元，觸發市調機制。

【09：41】開拓藥業 （09939） 挫逾35%，破底低見2.01元。

【09：39】蔚來 （09866） 跌逾1%，小鵬汽車 （09868） 跌近4%，理想汽車 （02015） 跌逾2%。

【09：38】港股開市後轉跌，恒指最新報17555點，跌4點，科指跌近0.1%，報4020點。

【09：31】國家統計局公布1-10月份全國規模以上工業企業實現利潤總額61154.2億元人民幣，按年下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2個百分點。

【09：31】比亞迪 （01211） 股價逆市再跌4%，低見219.2元。

【09：30】【大行看法】凱基溫傑：恒指短期見底　萬八關繼續有大阻力

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，網易 （09999） 升2%，恒指高開118點，開報17677點，成交10.9億元。科指升近1%，報4063點。

【09：13】期指開報17626點，升35點。

【08：59】CHINANEWENERGY （01156） 、愛得威建設集團 （06189） 今早復牌。

【08：59】千百度 （01028） 、南方通信 （01617） 、魏橋紡織 （02698） 短暫停牌。

【08：59】恒指黑期升約92點，報17642點。

【08：25】【新股IPO】升輝清潔2521招股　一手入場費約3030元

【08：07】【新股IPO】德康農牧2419今日起招股　入場費約3732元

【07：45】【新股IPO】國鴻氫能9663今日起招股　一手入場費約10783元

【07：45】【大行報告｜1810】國泰君安首覆蓋小米　予「增持」評級、目標價19.1元

【07：45】【Morning精點】港元3個月定存6.9厘再創新高、淨袋8625元利息︱加密貨幣交易平台HOUNAX涉嫌詐騙

【07：45】港股ADR收報17652點，升92點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.17元，較港收市價高0.72元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報324.53元，較港收市價高3.33元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.43元，較港收市價高0.23元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】美股上周五「黑色星期五」（Black Friday）提前3小時收市， 三大指數個別發展，  道指早段最多曾升126點或0.4%， 納指則一度跌0.4%，道指升117點，報35390點；標指升2點，報4559點；納指跌15點或0.1%，報14250點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升79點　網易美股高港3%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款