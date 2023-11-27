▲ 【新股IPO】國鴻氫能9663今日起招股 一手入場費約10783元

國鴻氫能 （新上市編號︰09663） 今日（27日）起至11月30日招股。內地第二大生產氫燃料電池及系統解決方案提供商國鴻氫能計劃發行7952萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎19.35至21.35元，集資最多1.7億元，每手500股，一手入場費10782.7元，預計將於12月5日掛牌買賣。華泰國際為獨家保薦人。

國鴻氫能為內地一家專注於研究、開發、生產及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的領先技術型氫燃料電池公司，去年收入7.5億元人民幣，按年增加63.7%，公司擁有人應佔虧損2.7億元人民幣，收窄61.1%。

所得款項淨額約40%擬用於擴大其氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的產能，20%用於撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統、石墨雙極板及製氫設備的研發，10%擬用於撥付於上游行業公司的投資、潛在收購或建立合作關係，10%用於聯合開發產品組合的下游運輸和固定式應用，及與地方政府及來自行業上下游參與者的公司成立合營企業，10%用於團隊建設、人才招募及培訓，10%用作營運資金及其他一般公司用途。

【新股IPO】國鴻氫能第二度遞表來港上市 或成本港首家氫燃料電池上市公司

【新股IPO】K Cash下周一起招股、入場費約3960元 成首家使用FINI新股 管理層預告推「先買後付」服務（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩