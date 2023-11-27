【新股IPO】K Cash集團2483招股　信誠推免息孖展認購

▲ 【新股IPO】K Cash集團2483明起招股 信誠提供孖展認購免息優惠

康業信貸旗下的K Cash集團 （新上市編號：02483） 開始招股，將成首個使用FINI的新股。本地券商信誠證券表示，特別為孖展認購K Cash客戶提供免息認購優惠，客戶只需存入認購按金，整個招股期間的借貸金額的利息全免。

此外，另一本地券商輝立早前透露，推出新股孖展認購零息優惠，適用範圍是大部分新股，惟集資額較大的新股將會收少量「孖息」，惟尚未獲悉K Cash是否適用。

信誠證券聯席董事張智威表示，新制度令投資者抽新股成本減少，加上年尾是傳統新股上市傳統旺季，近期新股氣氛明顯回暖下，呼籲投資者可留意新股機會。

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編輯：伍鍵文