【新股IPO】K Cash集團2483招股　信誠、輝立推免息孖展認購

▲ K Cash集團2483招股 券商均推免息孖展認購

康業信貸旗下的K Cash集團 （新上市編號：02483） 開始招股，將成首個使用FINI的新股，新制度下，券商推出零「孖息」認購新股試水溫。本地券商信誠證券表示，推免息認購K Cash優惠，客戶只需存入認購按金，招股期間的借貸金額的利息全免。

另一本地券商輝立証券亦宣布，客戶可零息認購K Cash。輝立早前透露，推出新股孖展認購零息優惠，適用範圍是大部分新股，惟集資額較大的新股將會收少量「孖息」。

年尾可留意新股機會

信誠證券聯席董事張智威表示，新制度令投資者抽新股成本減少，加上年尾是傳統新股上市旺季，認為近期新股氣氛明顯回暖下，投資者可留意新股機會。

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記者：伍鍵文