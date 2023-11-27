▲ 【新股IPO】FINI啟用4新股同日招股 富途、信誠、輝立齊推免息孖展認購

港交所 （00388） 籌備多年的FINI新股平台11月22日啟用，本周一（27日）同期有4家新股啟動招股，成為首批使用FINI平台的新股。富途、信誠、輝立等多家券商都索性先以「零孖展息」推廣，吸引投資者抽新股。

FINI啟用後，新股從定價至掛牌的時間由以往需時約5個交易日，可縮至兩個交易日，除了可以減少定價至掛牌期間的市況波動影響，亦讓投資者認購新股時，資金凍結時間縮短，若果以孖展認購新股的投資者，更可節省利息支出。

富途、信誠、輝立齊推「零息孖展」推廣

富途表示，投資者現時經富途可獲「零息」進行銀行融資認購新股。富途證券董事總經理謝志堅指，FINI可助投資者更高成本效益抽新股，徹底停收客戶銀行孖展利息成本，可讓客戶的資源用得其所，投資更自主，相比現時普遍市場上約3厘以上的銀行孖展利息，相信新安排可令該行具競爭力。富途以近期較大型新股藥明合聯 （02268） 為例，若投資者孖展認購「頂頭槌」飛，新安排下可節省109,300港元利息。

券商信誠證券表示，推免息認購K Cash優惠，客戶只需存入認購按金，招股期間的借貸金額的利息全免。信誠證券聯席董事張智威表示，新制度令投資者抽新股成本減少，加上年底是傳統新股上市旺季，認為近期新股氣氛明顯回暖下，投資者可留意新股機會。

另一本地券商輝立証券亦宣布，客戶可零息認購K Cash。輝立早前透露，推出新股孖展認購零息優惠，適用範圍是大部分新股，惟集資額較大的新股將會收少量「孖息」。

11月27日，同日有康業信貸旗下的K Cash集團 （新上市編號：02483） 、升輝清潔 （新上市編號：02521） 、國鴻氫能 （新上市編號：09663） 、德康農牧 （新上市編號：02419） 啟動招股，除了德康農牧於12月1日結束招股，其餘3家新股都會於11月30日結束招股。

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記者：伍鍵文