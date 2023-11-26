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【JPEX案】警方：累計66人被捕、較前一次公布多30人　受害人逾2600

Hot Talk 21:28 2023/11/26

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【JPEX案】警方：累計66人被捕、較前一次公布多30人　受害人逾2600

警方最新公布無牌虛擬資產交易平台JPEX案進展，披露目前已拘捕66名人士，較前一次披露案件進展時多出30人，所有被捕人士已獲保釋候查，須於12月下旬至明年1月下旬向警方報到。警方又指，截至下午5時，JPEX案共收到2623名受害者報案，涉及金額約16億元。

最新JPEX案受害人數較10月中披露時多出約50人。

警方表示，該案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕，刑事部人員正積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。

警方周六公布，發現一個名為「HOUNAX」的虛假投資平台，並收到逾130宗報案，是繼JPEX以外另一虛擬資產交易平台涉嫌詐騙。

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