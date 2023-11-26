【外圍一周前瞻】本周聚焦美國PCE數據　市場關注鮑威爾講話（附數據表）

近期美國債息回落，全因市場預期美國通脹將有序放緩，經濟雖然放緩但仍大有機會維持「軟著陸」。本周美國將會公布10月PCE數據，市場現時預期按年升幅將回落至3.1%，而被聯儲局視為通脹重要指標的核心PCE，預期10月按年升幅為3.5%，較9月3.7%有所回落。

聯儲局下月14日將會公布今年最後一次議息結果，屆時亦會發布最新明年經濟、通脹及利率預測，故本周的PCE數據和下月12日公布的CPI數據，料會左右相關數據預測。

在9月發布的預測中，當局預期核心PCE年底前會在3.7%水平，若10月數據如能進一步下滑，則反映緊縮政策較當局預期有成效，除帶動加息周期完結的憧憬升溫外，減息會否在第二季甚至更早來臨，均會成為市場焦點。

此外，本星期繼續有聯儲局官員在公開場合發表講話，當中包括古爾斯比、沃勒及梅斯特。而聯儲局主席鮑威爾則會在本港時間周六（12月2日）凌晨出席公開活動，由於屆時已公布了最新PCE數據，料他有機會就經濟和通脹議題表述最新立場，同樣值得關注。

本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 11月27日 10月新屋銷售 72.3萬間 75.9萬間 11月達拉斯聯邦製造業 -16 19.2 11月28日 9月FHFA房價指數（按月） 0.4% 0.6% 9月標普20城市櫻價（按月，經季調） 0.7% 1.01% 11月經濟諮詢委員會消費者信心 101 102.6 11月聯準會里奇蒙分行製造業指數 1 3 11月達拉斯聯準服務業活動指數 - -18.2 11月29日 上周MBA貸款申請指數 - 3% 10月批發存貨初值（按月） - 0.2% 10月零售庫存（按月） - 0.9% 第三季GDP修正值（按季） 5% 4.9% 第三季個人消費修正值 4% 4% 11月30日 聯儲局發布褐皮書 首次申請失業救濟金人數 22萬 20.9萬 連續申請失業救濟金人數 187萬 184萬 10月個人收入（按月） 0.2% 0.3% 10月個人支出（按月） 0.2% 0.7% 10月PCE指數（按年） 3.1% 3.4% 10月核心PCE指數（按年） 3.5% 3.7% 11月MNI芝加哥採購經理人指數 46 44 10月成屋待完成銷售（按月） -1% 1.1% 12月1日 11月標普美國製造業PMI終值 - 49.4 10月營建支出（按月） 0.4% 0.4% 11月ISM製造業指數 47.7 46.7

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編輯：葉志偉