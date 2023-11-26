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【外圍一周前瞻】本周聚焦美國PCE數據　市場關注鮑威爾講話（附數據表）

股市 19:38 2023/11/26

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近期美國債息回落，全因市場預期美國通脹將有序放緩，經濟雖然放緩但仍大有機會維持「軟著陸」。本周美國將會公布10月PCE數據，市場現時預期按年升幅將回落至3.1%，而被聯儲局視為通脹重要指標的核心PCE，預期10月按年升幅為3.5%，較9月3.7%有所回落。

聯儲局下月14日將會公布今年最後一次議息結果，屆時亦會發布最新明年經濟、通脹及利率預測，故本周的PCE數據和下月12日公布的CPI數據，料會左右相關數據預測。

在9月發布的預測中，當局預期核心PCE年底前會在3.7%水平，若10月數據如能進一步下滑，則反映緊縮政策較當局預期有成效，除帶動加息周期完結的憧憬升溫外，減息會否在第二季甚至更早來臨，均會成為市場焦點。

此外，本星期繼續有聯儲局官員在公開場合發表講話，當中包括古爾斯比、沃勒及梅斯特。而聯儲局主席鮑威爾則會在本港時間周六（12月2日）凌晨出席公開活動，由於屆時已公布了最新PCE數據，料他有機會就經濟和通脹議題表述最新立場，同樣值得關注。

本周美國重點數據
日期項目預測前值
11月27日10月新屋銷售72.3萬間75.9萬間
11月達拉斯聯邦製造業-1619.2
11月28日9月FHFA房價指數（按月）0.4%0.6%
9月標普20城市櫻價（按月，經季調）0.7%1.01%
11月經濟諮詢委員會消費者信心101102.6
11月聯準會里奇蒙分行製造業指數13
11月達拉斯聯準服務業活動指數--18.2
11月29日上周MBA貸款申請指數-3%
10月批發存貨初值（按月）-0.2%
10月零售庫存（按月）-0.9%
第三季GDP修正值（按季）5%4.9%
第三季個人消費修正值4%4%
11月30日聯儲局發布褐皮書
首次申請失業救濟金人數22萬20.9萬
連續申請失業救濟金人數187萬184萬
10月個人收入（按月）0.2%0.3%
10月個人支出（按月）0.2%0.7%
10月PCE指數（按年）3.1%3.4%
10月核心PCE指數（按年）3.5%3.7%
11月MNI芝加哥採購經理人指數4644
10月成屋待完成銷售（按月）-1%1.1%
12月1日11月標普美國製造業PMI終值-49.4
10月營建支出（按月）0.4%0.4%
11月ISM製造業指數47.746.7
ET財智Talk
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編輯：葉志偉

美股 經濟數據表現 貨幣政策 經濟 減息 加息 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息
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