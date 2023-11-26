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【外圍一周前瞻】本周聚焦美國PCE數據 市場關注鮑威爾講話（附數據表）
股市 19:38 2023/11/26
近期美國債息回落，全因市場預期美國通脹將有序放緩，經濟雖然放緩但仍大有機會維持「軟著陸」。本周美國將會公布10月PCE數據，市場現時預期按年升幅將回落至3.1%，而被聯儲局視為通脹重要指標的核心PCE，預期10月按年升幅為3.5%，較9月3.7%有所回落。
聯儲局下月14日將會公布今年最後一次議息結果，屆時亦會發布最新明年經濟、通脹及利率預測，故本周的PCE數據和下月12日公布的CPI數據，料會左右相關數據預測。
在9月發布的預測中，當局預期核心PCE年底前會在3.7%水平，若10月數據如能進一步下滑，則反映緊縮政策較當局預期有成效，除帶動加息周期完結的憧憬升溫外，減息會否在第二季甚至更早來臨，均會成為市場焦點。
此外，本星期繼續有聯儲局官員在公開場合發表講話，當中包括古爾斯比、沃勒及梅斯特。而聯儲局主席鮑威爾則會在本港時間周六（12月2日）凌晨出席公開活動，由於屆時已公布了最新PCE數據，料他有機會就經濟和通脹議題表述最新立場，同樣值得關注。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|11月27日
|10月新屋銷售
|72.3萬間
|75.9萬間
|11月達拉斯聯邦製造業
|-16
|19.2
|11月28日
|9月FHFA房價指數（按月）
|0.4%
|0.6%
|9月標普20城市櫻價（按月，經季調）
|0.7%
|1.01%
|11月經濟諮詢委員會消費者信心
|101
|102.6
|11月聯準會里奇蒙分行製造業指數
|1
|3
|11月達拉斯聯準服務業活動指數
|-
|-18.2
|11月29日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|3%
|10月批發存貨初值（按月）
|-
|0.2%
|10月零售庫存（按月）
|-
|0.9%
|第三季GDP修正值（按季）
|5%
|4.9%
|第三季個人消費修正值
|4%
|4%
|11月30日
|聯儲局發布褐皮書
|首次申請失業救濟金人數
|22萬
|20.9萬
|連續申請失業救濟金人數
|187萬
|184萬
|10月個人收入（按月）
|0.2%
|0.3%
|10月個人支出（按月）
|0.2%
|0.7%
|10月PCE指數（按年）
|3.1%
|3.4%
|10月核心PCE指數（按年）
|3.5%
|3.7%
|11月MNI芝加哥採購經理人指數
|46
|44
|10月成屋待完成銷售（按月）
|-1%
|1.1%
|12月1日
|11月標普美國製造業PMI終值
|-
|49.4
|10月營建支出（按月）
|0.4%
|0.4%
|11月ISM製造業指數
|47.7
|46.7
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編輯：葉志偉
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