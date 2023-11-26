▲ 【吉利175】極氪首9個月虧損達52億人民幣 第三季營收、虧損升或跌？

吉利汽車 （00175） 分拆高檔電動車業務「極氪（Zeekr）」於美國上市，極氪最新更新美國招股文件資料，當中提及今年首9個月營業額按年增91%至353億元（人民幣，下同），毛利率雖按年增4.4百分點至12.8%，但研發、銷售和行政成本增加，期內經營業務虧損按年擴大約7%至52.3億元。

據極氪公告，公司今年上半年營業額和經營業務虧損，分別為213億和37億元。換算後，極氪第三季營業額和經營業務虧損，分別為140億和15億元，相當於按年增49%和收窄26%。

極氪首9個月營業額之中，約66%來自汽車銷售、30%來自電池和零件銷售。

極氪指，相對於2022年首9個月，公司交付39,474輛電動轎跑「Zeekr 001」，今年首9個月總交付79,028輛，涉及車款擴大至Zeekr 001、MPV車款「Zeekr 009」和SUV車款「Zeekr X」。

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編輯：麥德銘