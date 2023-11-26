【ESG】平保馬明哲、亞洲保險黃子遜等獲董事學會授予傑出董事獎

▲ 【平保2318】平保馬明哲獲董事學會授予傑出董事獎

香港董事學會公布新一屆「上市公司-執行董事」類別「傑出董事獎」，當中平保 （02318） 董事長馬明哲第4次獲得傑出董事獎。同組別其他得獎者，包括羚邦 （02230） 創辦人兼主席趙小燕、天齊鋰業 （09696） 副董事長蔣安琪、豐盛生活服務 （00331） 執行副主席林煒瀚及亞洲金融 （00662） 旗下亞洲保險行政總裁黃子遜。

香港董事學會表示，馬明哲專注於長期戰略規劃、人才管理和企業管治，充份了解董事會和管理層的傳承計劃的重要性，並對外部環境有很好的感知。

馬明哲稱，此次獲獎是對集團公司治理專業化實踐的充份認可，也是全體董事會成員共同努力的成果，會繼續堅持高標準的公司治理準則，進一步加強戰略管理，聚焦「綜合金融+醫療健康養老」戰略，提升核心主業經營質量。

相關文章：

【ESG】財庫局：ESG基金總值突破1.2 萬億元 年增28%

【ESG】證監會舉辦首屆可持續披露論壇 梁鳳儀：循序漸進採國際可持續企業滙報準則

編輯：伍鍵文