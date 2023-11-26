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日本擬改革退稅制度 料2025年後生效

環球經濟金融 18:32 2023/11/26

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日本產經新聞報稱，當地政府計劃改革退稅制度，採用多數國家及地區選擇的「先付後退」方式，希望打擊逃稅問題。

通脹帶動平價即食麵銷量激增 日清：融入中產日常生活 【下一頁】

據悉，日本政府考慮改變現時在免稅店購買免稅品及在商店櫃位辦理退稅，改為旅客離境時確託退稅。新退稅方法估計最快要到2025年財政年度後才會實施，需要讓百貨公司及企業著手準備改革。政府已通知執政聯盟，自民黨及公明黨將商討細節，下月將公布稅務改革計畫。

日本豁免逗留在當地少於半年的外國旅客﹑購買私人紀念品的消費稅。但不時傳出有人利用退稅制度，在當地轉賣免稅品。企業被要求檢查退稅要求，如未能檢查需要補交未繳納稅款。

日富豪重金租意大利城市慶生 激嬲當地居民 【下一頁】

國稅廳2021年7月至2022年6月調查發現，多達2.4萬宗企業逃漏消費稅的個案，補交稅款多達869日圓（約45.31億港元），按年增加20%。

日本百貨公司協會表示，10月免稅品銷售額達新紀錄的383億日圓（約19.97億港元），打破2019年4月的344億日圓（約17.94億港元）。當地現時免稅店有約5.3萬間，數目為2013年時逾10倍。

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責任編輯：吳漢培

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