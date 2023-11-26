  • 22°C
香港時間 : 20231126日 (週日) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港加稅？】陳茂波：會否加稅言之尚早　過早行動將趕客

宏觀解讀 18:13 2023/11/26

分享：

分享：

【香港經濟】陳茂波：現時提會否加稅言之尚早　會審時度勢

財政司司長陳茂波上周於網誌提到，獲悉有亞太經合組織（APEC）成員正思考增加稅收來源，引起市場關注香港是否要加稅。陳茂波最新表示，現時談論香港會否加稅言之尚早，政府會審時度勢，就新一份《財政預算案》作公眾諮詢，更好掌握社會民情及商界情况。

陳茂波說，香港稅制簡單，因此稅收會隨經濟狀況波動，要平衡本港競爭力及國際稅收制度的方向。他提到，國際間正推動全球最低稅率，或在2025/2026年期間落實，届時政府必須跟從，料及後每年將多收150億元稅收，但如果提早將會「趕客」。

國際最低稅率是甚麼？可見【下一頁】

陳茂波：招商引資效果非即時顯現

港府早前調低全年經濟預測至3.2%，陳茂波指出，内地出口下行對本港會有影響，而下調幅度亦較預期大，但本地消費及投資均錄得正增長，訪港旅客目前亦恢復至疫前的約6成，冀國際航班可在年底前恢復至8成，明年則全面恢復。

他續指，明年會有經濟增長，但增長速度仍在評估，要待《財政預算案》出台時才可估算增長水平，但料出口挑戰仍然大，當局會大力做好招商引資，但坦言效果未必即時顯現。

此外，政府首6個月政府錄得1777億元赤字，陳茂波指，政府會謹慎善用資源，在經濟周期內大致保持平衡，市況欠佳時推出逆周期措施，當市況好轉，政府角色又會改變。

相關文章：

【財爺網誌】陳茂波：部分APEC成員正思考增加稅收來源

編輯：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
經濟 財政司 陳茂波 財政預算案 APEC 財政政策
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【裁員潮】萊斯銀行傳擬裁減2500個職位　分析師、產品經理等員工或受影響

下一篇文章

【MPF】積金局：強積金可扣稅自願供款帳戶約7萬個　按年升1成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款