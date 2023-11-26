【香港加稅？】陳茂波：會否加稅言之尚早　過早行動將趕客

▲ 【香港經濟】陳茂波：現時提會否加稅言之尚早 會審時度勢

財政司司長陳茂波上周於網誌提到，獲悉有亞太經合組織（APEC）成員正思考增加稅收來源，引起市場關注香港是否要加稅。陳茂波最新表示，現時談論香港會否加稅言之尚早，政府會審時度勢，就新一份《財政預算案》作公眾諮詢，更好掌握社會民情及商界情况。

陳茂波說，香港稅制簡單，因此稅收會隨經濟狀況波動，要平衡本港競爭力及國際稅收制度的方向。他提到，國際間正推動全球最低稅率，或在2025/2026年期間落實，届時政府必須跟從，料及後每年將多收150億元稅收，但如果提早將會「趕客」。

陳茂波：招商引資效果非即時顯現

港府早前調低全年經濟預測至3.2%，陳茂波指出，内地出口下行對本港會有影響，而下調幅度亦較預期大，但本地消費及投資均錄得正增長，訪港旅客目前亦恢復至疫前的約6成，冀國際航班可在年底前恢復至8成，明年則全面恢復。

他續指，明年會有經濟增長，但增長速度仍在評估，要待《財政預算案》出台時才可估算增長水平，但料出口挑戰仍然大，當局會大力做好招商引資，但坦言效果未必即時顯現。

此外，政府首6個月政府錄得1777億元赤字，陳茂波指，政府會謹慎善用資源，在經濟周期內大致保持平衡，市況欠佳時推出逆周期措施，當市況好轉，政府角色又會改變。

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編輯：伍鍵文