【MPF】積金局：強積金可扣稅自願供款帳戶約7萬個　按年升1成

積金局主席劉麥嘉軒在網誌中表示，強積金可扣稅自願供款（TVC）自2019年推出以來，帳戶數目每年穩步上升，至今年9月30日有約7萬個，較去年同期升一成，相對3年前高出67%，截至今年9月總供款額達92億元。僱主在加強僱員退休保障方面亦擔當重要角色，今年初至9月底，在強積金650億元的總供款額中，153億元為自願供款，當中僱主自願供款部分佔78%。

劉麥嘉軒稱，TVC目的是透過稅務誘因鼓勵打工仔女額外供強積金，先儲未來錢，壯大退休儲備，供款人可享薪俸稅或個人入息課稅扣稅優惠。她舉例，以最高稅率17%計算、每月額外供款1500元、假設投資在混合資產基金，平均每年的投資淨回報為3.5%，22歲起工作自願供款，到65歲退休時，累計的強積金近180萬元，較40歲起才每月額外作同一金額供款多出約108萬元。

政府今年初發表財政預算案建議提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減。劉麥嘉軒表示，政府正為該建議草擬法例修訂，目標是在2024/25財政年度實施，屆時僱主為65歲或以上僱員作自願性供款的利得稅扣減，將由現時有關開支的100%增至200%，措施有助增加銀髮族的退休儲蓄，亦可為社會釋放更多勞動力，是僱員、僱主及社會的三贏方案。

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編輯：胡學能